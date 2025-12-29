강민호, 첫 ‘네 번째 FA’… 사자들 안방마님 2년 더

삼성과 최대 총액 20억 계약

이미지 확대 프로야구 최고령 포수 강민호(왼쪽)가 28일 대구삼성라이온즈파크에서 원소속팀 삼성 라이온즈와 2년 총액 20억원에 계약한 뒤 이종열 단장과 기념사진을 찍고 있다.﻿

프로야구 최고령 포수 강민호(40)가 사자들과 동행을 이어간다.삼성 라이온즈는 28일 자유계약선수(FA) 강민호와 계약기간 2년, 계약금 10억원, 연봉 3억원, 연간 인센티브 2억원 등 최대 총액 20억원에 계약했다고 발표했다. 이로써 강민호는 KBO리그 처음으로 통산 네 번째 FA 계약에 성공했다.2004년 롯데 자이언츠에 입단하며 프로 무대에 오른 강민호는 2014년 첫 번째 FA 자격을 얻어 롯데와 4년 75억원에 계약했고, 2017년 11월 두 번째 FA 권리를 행사해 4년 총액 80억원에 삼성으로 이적했다. 2021년 12월 세 번째 FA에선 삼성과 4년 최대 36억원 계약을 맺으며 잔류했다.강민호는 불혹에 접어든 2025시즌도 삼성의 주전 포수를 맡아 젊은 투수들을 안정적으로 이끌었다. 타석에서는 127경기에 출전해 타율 0.269, 12홈런, 71타점 등 꾸준한 기량을 선보였다.강민호는 FA 계약으로만 최대 총 211억원의 수입을 거뒀다. 이는 KBO리그 통산 다년계약 총수입 4위 기록으로, 1위는 SSG 랜더스 최정의 302억원이다.강민호는 “최초로 네 번째 FA 계약 기록을 세우게 돼 감사하고 뜻깊다”며 “삼성에서 10년을 뛰게 됐는데, 앞으로 2년 동안 삼성 왕조를 만들고 싶다”고 포부를 밝혔다. 이어 “스토브리그 기간 구자욱, 원태인 등 후배들이 날 간절하게 불러주는 모습을 보며 고마웠다”고 덧붙였다.아울러 그는 이번 FA 시장에서 KIA 타이거즈를 떠나 친정 삼성으로 돌아온 리그 최고령 타자 최형우(42)와 관련한 질문에는 “형우 형이 ‘내가 (우승) 반지 끼게 해줄게. 빨리 계약하라’고 했는데, 함께 힘을 합쳐 꼭 우승하고 싶다”고 말했다. 강민호의 계약으로 올겨울 남은 FA는 불펜 투수 조상우, 김범수, 김상수, 포수 장성우, 외야수 손아섭 등 총 5명으로 줄었다. 이 가운데 KBO리그 최다 안타 기록(2618개)을 보유한 손아섭은 원소속팀 한화 이글스가 FA시장 최대어 강백호를 영입하면서 팀 내 입지가 크게 좁아졌다.지난 8월 NC 다이노스에서 한화로 팀을 옮긴 손아섭은 한화의 지명타자로 정규시즌을 마치고 한국시리즈까지 활약했지만, 내년 한화 지명타자 자리를 강백호가 꿰차면서 팀에 잔류하더라도 출전 기회조차 잡기 어려운 상황이 됐다.