가을비에 회복시간 가진 앤더슨, ‘사자굴’서 원태인과 혈투 개봉박두

이미지 확대 역투하는 SSG 랜더스 드루 앤더슨(왼쪽)과 삼성 라이온즈 원태인. 연합뉴스 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 역투하는 SSG 랜더스 드루 앤더슨(왼쪽)과 삼성 라이온즈 원태인. 연합뉴스 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

창과 방패의 대결로 전망됐던 프로야구 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 2025 KBO리그 포스트시즌 준플레이오프(준PO·5전3승제)가 1~2차전을 화끈한 홈런 경쟁 속에 각각 1승씩을 나눠 가졌다. 인천 2연전에서 1승에 만족해야 했던 SSG는 13일부터 삼성의 홈구장 대구 삼성라이온즈 파크에서 3~4차전을 치른다. 삼성은 ‘사자굴’에서 2연승으로 축포를 쏘고, SSG 또한 적진에서 시리즈를 끝내고 정규시즌 2위 한화 이글스가 기다리고 있는 대전으로 향한다는 동상이몽을 꾸고 있다.지난 9일 준PO 1차전은 삼성이 1번 타자 이재현의 포스트시즌 사상 첫 1회 초 초구 홈런에 힘입어 5-2로 승리, 플레이오프로 질러가는 문을 열었지만 11일 열린 2차전은 SSG 우익수 김성욱이 3-3으로 맞선 9회 말 극적인 끝내기 홈런을 퍼 올리며 시리즈의 균형을 맞췄다. 팀 1선발 아리엘 후라도를 9회 마운드에 올린 박진만 삼성 감독으로서는 더 뼈아픈 패배가 됐다.반면 에이스 드루 앤더슨이 이번 시리즈를 앞두고 장염에 걸리면서 가을야구 전력 구상이 꼬여버린 이숭용 SSG 감독은 희망을 품고 대구로 향했다. 여름 장마를 방불케 하는 가을비가 SSG엔 단비가 됐다. 애초 10일로 예정됐던 2차전은 당일 인천에 많은 비가 장시간 이어지면서 하루 연기됐고, 그만큼 앤더슨도 회복의 시간을 가질 수 있었다.앤더슨은 올 시즌 정규리그 30경기에서 12승 7패, 평균자책점 2.25를 거두면 경쟁 9개 구단의 경계 대상으로 떠올랐다. 시즌 막판까지 시즌 최우수선수상(MVP)급 활약을 펼친 한화 에이스 코디 폰세와는 삼진왕 경쟁을 벌였다. 그가 올 시즌 기록한 탈삼진 245개는 단일 시즌 최다 탈삼진 기록을 새로 쓴 폰세의 252개에 이은 역대 2위 기록이다.장염으로 최근 몸무게가 3㎏이나 빠졌던 앤더슨은 지난 7일부터 정상적인 식사를 시작하며 팀 훈련에도 복귀했다. 이 감독은 전날 2차전을 앞두고 취재진과 만나 “앤더슨의 회복세가 좋다. 3차전은 앤더슨이 (선발로) 나간다”고 예고했다.후라도를 마무리로 소진한 삼성은 토종 에이스 원태인을 대항마로 올린다. 그는 올 시즌 27경기에서 12승4패, 평균자책점 3.24로 활약했지만 SSG를 상대로는 3경기에서 승패 없이 평균자책점 3.71을 기록했다.