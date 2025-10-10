비 내리는 인천…준PO 2차전 ‘경우의 수’는

이미지 확대 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 준플레이오프 1차전 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기에서 5-2로 승리한 삼성 선수들이 기뻐하고 있다. 2025.10.9. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 준플레이오프 1차전 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기에서 5-2로 승리한 삼성 선수들이 기뻐하고 있다. 2025.10.9. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가을비가 프로야구 준플레이오프(준PO·5전 3승제)에 어떤 영향을 미치게 될까.10일 오후 6시 30분 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG 랜더스와 삼성 라이온즈의 준PO 2차전은 가을비 때문에 정상 개최가 불투명하다. KBO 사무국은 가능하면 경기를 예정대로 진행할 계획이지만 9일 밤부터 내리는 빗줄기가 더 굵어지면 경기가 취소될 가능성도 배제할 수 없다.만약 10일 경기가 취소되면, 11일 같은 장소에서 준PO 2차전을 치르고 12일은 하루 쉬고 13일 대구 삼성라이온즈파크에서 3차전을 하는 식으로 하루씩 경기가 밀리게 된다.일반적으로 가을비 때문에 경기 일정이 늦어지면 하위 라운드를 치르며 올라오느라 기운을 뺐던 팀이 더 유리하다고 할 수 있다. 반면 와일드카드를 치르고 올라온 삼성은 9일 1차전에서 장타가 살아나며 5-2로 승리해 상승세를 탔던 터라 예정대로 10일 2차전을 치르길 바할 수밖에 없다.게다가 SSG 에이스 드루 앤더슨이 장염 증세로 10일 등판하지 못하는 것도 삼성이 가을비가 멈춰주기를 바라는 이유 가운데 하나다. 삼성 선발인 헤르손 가라비토가 SSG이 내세우는 왼팔 신예 김건우보다는 앞서기 때문이다. 반면 SSG로선 경기가 하루 밀리면 앤더슨이 2차전에 등판할 가능성이 커지기 때문에 기우제라도 지내고 싶은 심정이다.