'프로야구 최초 시즌 200안타' 서건창, KIA서 방출

방금 들어온 뉴스

‘프로야구 최초 시즌 200안타’ 서건창, KIA서 방출

이준호 기자
입력 2025-10-05 13:55
수정 2025-10-05 13:55
2008년 LG에 신고선수로 입단
2014년 한 시즌 200안타 기록
올해 KIA와 1+1년 FA 계약 체결

KIA 타이거즈 서건창이 지난해 4월 3일 수원케이티위즈파크에서 열린 2024 프로야구 kt wiz와 원정 경기에서 타격하고 있다. 연합뉴스
KIA 타이거즈 서건창이 지난해 4월 3일 수원케이티위즈파크에서 열린 2024 프로야구 kt wiz와 원정 경기에서 타격하고 있다. 연합뉴스


국내 프로야구 사상 첫 한 시즌 200안타 고지를 밟았던 내야수 서건창(36)이 소속 팀 KIA 타이거즈로부터 방출 통보를 받았다.

KIA는 5일 한국야구위원회(KBO)에 서건창과 투수 김승현·박준표를 웨이버 공시 신청했다고 발표했다.

2008년 신고선수로 LG 트윈스에 입단한 선건창은 키움 히어로즈(넥센 시절 포함)와 또다시 LG를 거쳐 지난 시즌 KIA에 입단했다. 특히 2014시즌엔 국내 프로야구 역사에서 처음으로 한 시즌 200안타를 기록하며 리그 최우수선수상(MVP)을 거머쥐었다. 그러나 2018년 불의의 부상으로 37경기 출전에 그친 뒤 이후 가파른 내리막길을 걸었다.

올해 1월에는 KIA와 계약기간 1+1년, 총액 5억원에 프리에이전트(FA) 계약을 체결하며 FA 4수 끝에 결실을 보기도 했다. 하지만 올 시즌엔 1군 무대에서 단 10경기 출전에 그쳤고, 타율 0.136 1홈런 2타점 1득점이라는 초라한 성적을 남겼다.

한편 KIA는 이날 육성선수였던 좌완 강병우와 외야수 예진원을 방출하고 최근 구단에 은퇴 의사를 밝힌 우완 투수 홍원빈을 임의 해지했다고 발표했다.
이준호 기자
위로