멀어진 롯데의 가을

NC전서 불펜 무너져 2-4로 패… 5위 kt와 승차 벌어져

2025-09-24 26면

프로야구 롯데 자이언츠가 선발 투수 박세웅의 호투에도 불펜이 무너지며 8년 연속 가을 야구에서 낙오될 위기에 처했다. 타선도 무기력한 모습으로 일관하면서 탈출구가 보이지 않는 모양새다.롯데는 23일 울산 문수야구장에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 NC 다이노스와의 홈 경기에서 2-4로 졌다. 사흘 전 부산 사직야구장에서 최하위 키움 히어로즈에 10점 차 완패한 롯데는 제2구장에서도 패배하면서 6위(65승6무67패)에 머물렀고 7위 NC(64승6무67패)에 반 경기 차로 쫓겼다.롯데는 정규 6경기를 남긴 상황에서 이날 키움을 7-0으로 꺾은 5위 kt 위즈(69승4무66패)와 2경기 반 차로 멀어졌다. 포스트시즌에 올랐던 2017시즌 이후 처음 가을 야구를 노렸지만 후반기 부진에서 벗어나지 못하고 있다.개인 6연패에 빠진 선발 박세웅이 5와 3분의1이닝 7피안타 4탈삼진 1실점으로 제 역할을 했지만 최준용(1과 3분의1이닝 1실점), 정철원(3분의2이닝 2실점) 등 구원진이 패배의 빌미가 됐다. 이로써 롯데는 이달 11경기(3승8패)에서 선발승을 1번도 챙기지 못했다.타선에선 윤동희가 1점 홈런 포함 4타수 2안타 2득점 1타점, 전준우가 3타수 3안타 1타점으로 분전했으나 1번 황성빈(2타수 무안타), 2번 고승민(4타수 무안타) 등 테이블 세터가 침묵했다.NC는 선발 신민혁이 5이닝 4피안타 1실점으로 호투했다. 구원 등판한 로건 앨런이 1이닝 1실점으로 물러났지만 전사민, 김영규, 배재환, 김진호가 3이닝을 무실점으로 틀어막았다.결승타의 주인공은 4타수 3안타 2타점 맹활약한 김휘집이었다. 박건우도 3타수 2안타 1타점으로 뒤를 받쳤다.4위 삼성 라이온즈(70승2무66패)는 대구에서 9위 두산 베어스(58승6무75패)를 7-5로 꺾고 kt와 반 경기 차를 유지했다. 헤르손 가라비토가 4이닝 4실점으로 부진했으나 이재현, 이성규가 홈런포를 터트리며 역전승을 완성했다.