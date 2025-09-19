키움 안우진, 사회복무요원 적금 1719만원 류현진재단 기부

키움 안우진, 사회복무요원 적금 1719만원 류현진재단 기부

박성국 기자
박성국 기자
입력 2025-09-19 11:48
수정 2025-09-19 11:48
키움 히어로즈 투수 안우진(26)이 사회복무요원으로 일한 기간에 모은 군 적금 1719만원을 모두 류현진재단에 기부했다.

키움 히어로즈 투수 안우진(왼쪽)과 한화 이글수 투수 류현진. 류현진재단 제공
키움 히어로즈 투수 안우진(왼쪽)과 한화 이글수 투수 류현진. 류현진재단 제공


류현진재단은 19일 “안우진이 소집해제에 맞춰 군 적금 전액을 기부했다”고 밝혔다.

메이저리그에서 11시즌을 뛴 류현진(한화 이글스)은 과거 안우진과 훈련을 함께 하면서 그를 격려했고, 이에 안우진은 감사의 뜻으로 유소년 야구 선수들을 지원하는 재단 활동에 보탬이 되고자 기부를 결정했다.

안우진은 “어린 시절 류현진 선배를 보며 야구 선수의 꿈을 키웠고, 훈련 과정에서도 많은 가르침과 격려를 받아 큰 힘이 됐다”며 “내가 받은 도움을 조금이나마 나누고자 류현진재단에 기부를 결정했다”고 설명했다.

이어 “이번 기부가 선배님이 세운 재단의 뜻에 보탬이 되고, 더 나아가 한국 야구의 발전과 유소년 선수들에게 희망과 용기를 전하는 데 의미 있게 쓰이길 바란다”고 덧붙였다.

재단 이사장인 류현진은 “우리 재단에 통 큰 기부를 한 안우진에게 감사하다. 이번 기부는 단순한 금액을 넘어 나눔을 실천하겠다는 마음과 의지가 담겨 있어 의미가 크다”며 “이번 기부금은 안우진의 뜻을 반영해 유소년 야구 지원 사업에 책임 있게 사용할 예정이다. 유소년 선수들이 더 나은 환경에서 성장할 수 있도록 힘쓰겠다”고 화답했다.

류현진은 이어 “재활은 운동선수에게 가장 힘든 시기다. 어깨 수술 후 재활에 매진하고 있는 안우진이 건강하게 회복해 다시 좋은 모습으로 마운드에 설 수 있기를 바란다”고 했다.
박성국 기자
