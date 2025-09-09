‘축제 또 축제’ LG, ‘출루왕’ 홍창기도 복귀 시동…남은 건 필승조 이정용·장현식 반등

이미지 확대 LG 트윈스 홍창기가 5월 3일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 SSG 랜더스와의 홈 경기에서 득점한 뒤 동료들과 하이파이브하고 있다. LG 트윈스 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG 트윈스 홍창기가 5월 3일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 SSG 랜더스와의 홈 경기에서 득점한 뒤 동료들과 하이파이브하고 있다. LG 트윈스 제공

프로야구 LG 트윈스가 정규리그 우승을 눈앞에 두고 ‘출루 머신’ 홍창기까지 복귀에 시동을 걸면서 축제 분위기다. 다만 가을 야구를 위해 불펜 필승조 인원을 늘려야 하는 과제가 남았다. 후보는 2년 전 통합우승의 주역 이정용을 비롯해 장현식, 함덕주, 박명근 등이다.홍창기는 9일 이천 챔피언스파크에서 열린 2025 KBO 퓨처스(2군) 리그 두산 베어스전에서 1타수 무안타 1볼넷을 기록했다. 1회 첫타석에서 뜬 공으로 물러난 뒤 3회 볼넷을 얻었다. 안타는 없었지만 4달 만에 실전을 치르며 무뎌진 감각을 깨웠다. 지난 5월 13일 키움 히어로즈전에서 외야 수비 도중 왼 무릎 인대가 파열된 홍창기는 수술과 재활에 5개월 이상 걸릴 것으로 전망됐지만 회복 속도가 빨라 조기 복귀했다. 빠르면 오는 12일 1군에 올라올 예정이다.LG는 현재 1번 신민재를 필두로 문성주, 오스틴 딘, 문보경, 김현수, 오지환, 박동원으로 이어지는 막강 타선을 구축했다. 8일 기준 팀 안타(1205개), 타율(0.277), 득점(691개), 타점(645개), 볼넷(542개), OPS(출루율+장타율·0.772) 모두 리그 선두고, 삼진 아웃(862개)은 최소 1위다.여기에 두 시즌 연속 리그 최고 출루율과 최다 볼넷을 기록한 홍창기가 합류하면 응집력이 더 강화될 수 있다. 염경엽 LG 감독은 홍창기에 대해 “대타로 몇 경기 내보내고 1번 혹은 2번에 배치할 계획이다. 컨디션에 따라 하위 타순에서 실전 감각을 끌어올릴 수도 있다”고 설명했다.문제는 필승조 투수가 부족하다는 것이다. LG는 신인 김영우와 베테랑 김진성이 중간을 막고 유영찬이 뒷문을 책임지는 순서로 불펜을 운영 중이다. 하지만 김진성이 이미 60이닝 이상 소화했고 김영우는 경험이 적어 이들만으로 포스트시즌을 치르기엔 부담이 따른다.이에 자유계약(FA) 영입생 장현식과 상무 제대한 이정용, 좌완 함덕주, 사이드암 박명근 등이 힘을 보태야 하는 상황이다. 그런데 장현식과 함덕주는 구위가 떨어져 각각 지난달 14경기 1패 3홀드 평균자책점 5.91, 10경기 2승2패 1홀드 자책점 7.27로 부진했다. 박명근도 시즌 4점대 중반 평균자책점으로 개막 13경기 무실점의 위력이 온데간데없어졌다.특히 LG가 29년 만의 통합우승을 달성했던 2023시즌에 한국시리즈 4경기에서 1세이브 무실점 맹활약했던 이정용의 반등이 절실하다. 염 감독은 “(4명 중) 최소 2명이 살아나야 포스트시즌에서 불펜 활용 폭이 커진다. 남은 정규시즌의 관건”이라고 강조했다.