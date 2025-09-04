역대급 탈삼진 경쟁

2025-09-04

프로야구 탈삼진 경쟁이 역대급이다. 한화 이글스 코디 폰세가 전인미답의 단일 시즌 250탈삼진에 도전하는 가운데 역대 최소 이닝 200탈삼진을 달성한 드류 앤더슨(SSG 랜더스)도 가파른 추세로 폰세를 위협하고 있다.폰세와 앤더슨은 3일 기준 2025 KBO리그 정규시즌 평균자책점과 탈삼진 부문에서 나란히 1위와 2위다. 특히 탈삼진에선 이날 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화와 NC 다이노스와 경기에 선발 등판한 폰세가 6이닝 동안 삼진 8개를 뽑아내며 KBO리그 역대 단일 시즌 최다 탈삼진 기록을 228개로 새로 썼다. 기존 기록은 2021시즌 아리엘 미란다(당시 두산 베어스)의 225개다.평균자책점, 다승, 승률, 탈삼진 등 사상 첫 투수 4관왕에 도전하는 폰세는 역대 한 경기 최다 탈삼진(18개), 역대 최소 23경기 200탈삼진에 이어 불멸의 기록 작성에 도전한다. 그는 이날까지 26경기에 등판해 경기당 평균 8.8개의 삼진을 솎아냈다.한화의 남은 경기 일정을 고려하면 폰세는 9월에 3차례 정도 추가 등판을 할 수 있다. 이 경우 산술적으로 시즌 254탈삼진이 가능하다. 폰세는 4월 5경기에서 49탈삼진을 쓸어 담았고 5월과 6월에도 각각 44개, 45개를 잡아냈다. 7, 8월엔 컨디션 관리 차원에서 각 4경기만 뛰며 경기당 평균 8.75개를 기록했다.한국야구위원회 분석에 따르면 폰세는 지난달까지 1회 탈삼진 33개(전체의 15%), 6회 탈삼진 31개(14.1%)를 기록하면서 경기 내내 꾸준한 구위를 보여줬다. 또 탈삼진 결정구로 6가지 구종을 구사했는데 직구가 43.2%로 비중이 가장 컸다.앤더슨은 2일 키움 히어로즈와의 홈 경기에서 5이닝(1실점) 동안 삼진 8개를 잡아내며 시즌 10승(6패)째를 수확했다. 지난 시즌 SSG의 대체 선수로 한국 무대에 입성 앤더슨은 2년 연속 두 자릿수 승리와 함께 시즌 평균자책점을 2.11로 낮추고, 탈삼진은 214개로 늘렸다.그는 지난달 27일엔 역대 단일 시즌 최소인 139이닝 만에 200탈삼진 고지를 밟았다. 144와 3분의1이닝의 폰세를 넘어선 것이다. 앤더슨은 지난 4월 4경기에서 삼진 44개를 기록한 다음 7월까지 40개 내외의 탈삼진을 꾸준히 올렸다. 지난달 4경기에선 30개로 다소 주춤했지만 3승 무패, 평균자책점 0.76으로 팀 승리에 앞장섰다. 앤더슨도 4경기가량 등판이 가능하다. 현재 경기당 평균 8.2탈삼진의 흐름을 유지하면 시즌 탈삼진이 247개로 늘어난다.