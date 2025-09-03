한화 폰세, KBO리그 한 시즌 최다 226탈삼진 신기록 달성

방금 들어온 뉴스

한화 폰세, KBO리그 한 시즌 최다 226탈삼진 신기록 달성

박성국 기자
박성국 기자
입력 2025-09-03 20:18
수정 2025-09-03 20:18
프로야구 한화 이글스의 에이스 코디 폰세가 KBO리그 한 시즌 최다 탈삼진 신기록을 세웠다.

한화 폰세, 탈삼진 226 신기록
한화 폰세, 탈삼진 226 신기록 (대전=뉴스1) 김기태 기자 = 3일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 프로야구 ‘2025 신한 SOL뱅크 KBO 리그’ NC 다이노스와 한화 이글스 경기에서 한화 선발 폰세가 통산 삼진 226개를 기록하며 환호하고 있다. 2025.9.3/뉴스1


폰세는 3일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 KBO리그 NC 다이노스와 안방 경기에 선발 등판, 5회까지 삼진 6개를 잡아내며 이번 시즌 탈삼진 226개를 기록했다.

이로써 폰세는 2021시즌 두산 베어스 소속이던 아리엘 미란다의 한 시즌 최다 탈삼진 기록 225개를 넘어섰다. 경기는 현재 5회 말 한화 공격이 진행 중이어서 폰세의 탈삼진은 추가 될 전망이다.

올해 KBO리그에 데뷔한 폰세는 5월 SSG 랜더스를 상대로는 8이닝 동안 삼진 18개를 뽑아내며 정규 이닝 기준 최다 탈삼진 기록도 새로 썼다.

이어 8월 롯데 자이언츠와 홈 경기에서는 23경기 만에 200탈삼진을 달성, 역대 최소 경기 200탈삼진 기록의 주인공이 됐다.

폰세는 이날 경기 전까지 탈삼진 외에 다승(16승)과 평균 자책점(1.66)에서도 1위를 달리며 2023년 NC 소속이었던 에릭 페디 이후 2년 만의 투수 3관왕에 도전하고 있다. 개막 이후 최다 연승 기록도 폰세가 쓰고 있다.

KBO는 단일 시즌 최다 탈삼진 기록을 바꿔 놓은 폰세에게 기록상을 수여할 예정이다.
