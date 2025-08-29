‘파이널보스’ 오승환, 잠실서 은퇴 투어 시작

이미지 확대 오승환.

2025-08-29

한미일 프로야구 통산 549세이브의 전설 오승환(43)이 선수 생활의 끝을 알리는 은퇴 투어를 시작했다.오승환은 28일 서울 잠실야구장에서 2025 KBO리그 정규시즌 두산 베어스와의 원정 경기를 앞두고 진행된 은퇴 투어 행사에 참여했다. 그는 “한국, 미국, 일본에서 많은 공을 던졌다. 스스로 고생했다고 말해 주고 싶다”고 전했다.지난달 8일 NC 다이노스전 이후 등판하지 않은 오승환은 1군 선수단과 동행하면서 각 팀과의 마지막 원정 경기마다 행사를 치를 예정이다. 은퇴식은 다음달 30일 대구에서 진행된다. 은퇴 투어는 2017년 이승엽, 2022년 이대호에 이어 오승환이 세 번째다.오승환은 두산에 파란색 기념 글러브를 선물했고 김태룡 두산 단장으로부터 ‘끝판대장 그 역사에 마침표를 찍다’라고 적힌 달항아리를 선물로 받았다. 오승환은 “한국시리즈가 많이 열렸던 잠실에서 우승 세리머니를 했던 게 기억난다. 선발이 아닌 불펜 투수의 투어라 의미가 크다”고 말했다.