오승환 은퇴투어 첫날, 최원태 3이닝 6실점·김재윤 끝내기 패…삼성 5연승·두산 5연패 동반 끝

이미지 확대 삼성 라이온즈 최원태가 서울 잠실야구장에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 두산 베어스와의 원정 경기에서 마운드를 내려오고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 삼성 라이온즈 최원태가 서울 잠실야구장에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 두산 베어스와의 원정 경기에서 마운드를 내려오고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 삼성 라이온즈 오승환이 서울 잠실야구장에서 2025 KBO리그 정규시즌 두산 베어스와의 원정 경기를 앞두고 열린 은퇴 투어에서 양의지에게 축하받고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 삼성 라이온즈 오승환이 서울 잠실야구장에서 2025 KBO리그 정규시즌 두산 베어스와의 원정 경기를 앞두고 열린 은퇴 투어에서 양의지에게 축하받고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 박진만 삼성 라이온즈 감독이 서울 잠실야구장에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 두산 베어스와의 원정 경기에서 김재윤과 대화하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 박진만 삼성 라이온즈 감독이 서울 잠실야구장에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 두산 베어스와의 원정 경기에서 김재윤과 대화하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 두산 베어스 안재석이 28일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 삼성 라이온즈와의 홈 경기에서 끝내기 안타를 친 뒤 동료들에게 축하받고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 두산 베어스 안재석이 28일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 삼성 라이온즈와의 홈 경기에서 끝내기 안타를 친 뒤 동료들에게 축하받고 있다. 뉴시스

한미일 프로야구 통산 549세이브의 전설 오승환(43)이 은퇴 투어를 시작한 날, 삼성 라이온즈는 5연승을 마감했다. 선발 최원태가 조기 강판당했고 마무리 김재윤은 끝내기 안타를 맞았다.삼성은 28일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 두산 베어스와의 원정 경기에서 6-7로 졌다. 6연승 도전에 실패한 6위 삼성(60승2무60패)은 4위권을 추격하지 못했다. 9위 두산(53승6무64패)은 5연패를 끊었다.올 시즌을 끝으로 선수 유니폼을 벗는 오승환이 경기 전 은퇴 투어의 출발을 알렸다. 그는 이날을 시작으로 각 팀과의 마지막 원정 경기마다 행사를 치를 예정이다. 은퇴식은 다음 달 30일 대구 홈구장에서 진행된다.오승환은 두산에 파란색 기념 글러브를 선물했고, 김태룡 두산 단장으로부터 ‘끝판대장 그 역사에 마침표를 찍다’라고 적힌 달항아리를 선물 받았다. 오승환은 “한국시리즈 경기가 많이 열렸던 잠실에서 우승 세리머니를 했던 게 기억난다”며 “한국, 미국, 일본에서 많은 공을 던졌다. 스스로 ‘고생했다’는 말을 해주고 싶다”고 전했다.삼성은 선발 최원태가 3이닝 9피안타 6실점으로 무너지면서 고전했다. 두 번째 투수 이호성부터 배찬승까지 불펜진이 무실점을 기록했으나 김재윤이 연장 10회 끝내기 안타를 맞고 1이닝 1실점으로 시즌 6패(4승)째를 떠안았다. 타선에선 구자욱이 5타수 2안타 3타점 1득점, 박승규와 김성윤이 각각 5타수 2안타로 분전했다.두산은 제이크 케이브가 2점 홈런 포함 3타수 2안타 3타점 1득점 맹활약했다. 박준순도 끝내기 득점 등 3타수 3안타 2득점으로 뒤를 받쳤다. 1번 안재석, 2번 강승호가 멀티 히트로 테이블 세터 역할을 톡톡히 해냈다. 선발 최민석은 4와 3분의2이닝 4실점으로 물러났다.끝내기 안타를 친 안재석은 경기를 마치고 “근육량을 늘리면서 방망이 속도가 빨라졌다. 못 칠 공은 없다는 생각으로 타석에 들어선다. 승부처에서 멋지게 끝낼 선수라는 걸 계속 보여주겠다”고 강조했다.1회 시작과 함께 두산이 최원태를 공략했다. 안재석이 단타, 강승호가 장타로 무사 2, 3루를 만든 다음 케이브가 희생 플라이, 양의지가 적시타를 때렸다. 박준순의 안타 때 양의지가 홈에서 구자욱의 보살에 아웃됐지만 두산은 오명진이 내야 안타를 치며 3-0으로 앞섰다. 2회에도 강승호가 안타로 출루했고 케이브가 최원태의 바깥쪽 직구를 밀어 쳐 왼쪽 담장을 넘겼다.3회 삼성이 류지혁의 2루타와 김지찬의 적시타로 따라붙자 두산도 박준순의 2루타, 이유찬의 적시타로 4-1을 만들었다. 삼성은 4회 디아즈, 김성윤의 연속 안타와 김영웅의 땅볼로 1점 만회했다. 4회 말 수비에서 최원태를 강판한 삼성은 다음 이닝에서 구자욱이 2타점 2루타를 친 뒤 김성윤이 타점을 올리면서 두산을 턱밑까지 추격했다.7회 삼성이 정석적인 공격으로 6-6 균형을 맞췄다. 박승규가 바뀐 투수 이영하를 상대로 내야 안타를 쳤고 김지찬이 희생번트에 성공했으며 구자욱이 안타로 3번째 타점을 올렸다. 이어 두산 김택연, 삼성 김재윤 등 마무리 투수가 나란히 마운드에 올랐다. 김재윤은 9회 2사 1, 2루에서 등판해 위기를 벗어났으나 10회 안재석에게 끝내기 안타를 맞았다.