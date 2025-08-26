NC, 창원시의 ‘20년간 1346억원 지원’ 답변에 “즉시성·실효성 부족, 계속 협의”

이미지 확대 지난 4월 창원NC파크에 고인을 추모하는 메모와 조화 등이 놓여 있다. 3월 29일 야구장 내 3루 인근에서 구조물이 추락하는 사고가 발생해 1명이 숨졌다. 창원 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 4월 창원NC파크에 고인을 추모하는 메모와 조화 등이 놓여 있다. 3월 29일 야구장 내 3루 인근에서 구조물이 추락하는 사고가 발생해 1명이 숨졌다. 창원 연합뉴스

이미지 확대 이진만 NC 다이노스 대표가 지난 5월 30일 창원NC파크에서 야구장 재개장 등과 관련한 입장을 밝히고 있다. 창원 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이진만 NC 다이노스 대표가 지난 5월 30일 창원NC파크에서 야구장 재개장 등과 관련한 입장을 밝히고 있다. 창원 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

창원시가 야구장 시설 개선, 대중교통 노선 확대 등 프로야구 NC 다이노스의 21개 요청 사항에 대해 향후 20년간 1346억원을 투입하겠다고 답했다. 그러나 NC는 “즉시성, 실효성이 부족하다”며 계속 협의하겠다고 밝혔다.NC는 26일 “지난 6월 창원시에 전달한 21가지 요청 사항에 대해 답변받았고 구단 검토 의견을 24일 창원시에 전달했다”며 “창원시의 대규모 예산 투입 의지는 감사하지만 실질적 실행, 즉시성, 구체성, 이행력 등이 부족하다. 추가 검토가 필요하다”고 밝혔다.NC는 지난 3월 29일 창원NC파크에서 발생한 인명 사고와 관련해 창원시와 갈등을 빚었다. 이에 이진만 대표가 지난 5월 30일 기자회견을 열고 요구 사항이 받아들여지지 않으면 연고지 이전 등을 고려하겠다고 말했다. 그의 요구 사항은 야구장 시설 개선, 전광판 추가 제작, 주차장 증설, 대중교통 노선 확대 등이었다. 이어 NC는 “본사(엔씨소프트)가 위치한 성남시가 좋은 제안을 한다면 진지하게 고려할 것”이라는 입장을 전하기도 했다.이날 이 대표는 구단을 통해 “창원시의 노력과 지원 의지에 감사하다. 그러나 팬들이 체감할 수 있는 경기 관람 환경 개선과 선수단 훈련 환경 개선의 즉시성, 실효성, 구체성, 이행력 측면 방안이 마련될 때까지 창원시와 논의를 지속하겠다”고 강조했다.