‘퍼펙트’ 안세영… AG 金 청신호

중국 마스터스 미야자키 꺾고 정상

톱랭커 상대 단 한 게임도 안 내줘

세계선수권 우승에 이은 연속 쾌거

이미지 확대 안세영이 6일 중국 선전 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 중국 마스터스 결승에서 미야자키 도모카(일본)를 상대로 우승한 뒤 포효하고 있다.

선전 신화 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 안세영이 6일 중국 선전 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 중국 마스터스 결승에서 미야자키 도모카(일본)를 상대로 우승한 뒤 포효하고 있다.

선전 신화 뉴시스

세줄 요약 세계 1위 안세영이 중국 마스터스 결승에서 일본 미야자키 도모카를 45분 만에 2-0으로 꺾었다. 한 게임도 내주지 않은 완승으로 대회 3연패를 이뤘고, 세계선수권에 이어 연속 우승하며 아시안게임 금메달 전망을 밝혔다. 세계 1위 안세영, 중국 마스터스 결승 완승

미야자키 2-0 제압, 대회 3연패 달성

세계선수권 이어 연속 우승, AG 청신호

2026-09-07 B6면

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배드민턴 여자 단식 세계 1위 안세영이 톱랭커들이 대거 출전한 국제 대회에서 단 한 게임도 내주지 않는 완벽한 우승을 차지하며 아시안게임 정상을 향한 청신호를 켰다.안세영은 6일 중국 선전 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 중국 마스터스(슈퍼 750) 여자 단식 결승에서 일본의 미야자키 도모카(9위)를 45분 만에 2-0(21-17 21-6)으로 제압하며 정상에 올랐다. 직전 세계선수권대회 우승에 이은 국제대회 연속 우승이자, 중국 마스터스 3연패다.깜찍한 외모로 일본에서는 아이돌급 인기를 얻고 있는 미야자키는 준결승에서 2위 왕즈이(중국)를 꺾는 이변을 연출했지만 안세영의 벽은 높고 견고했다. 결승 직전까지 미야자키를 상대로 7전 전승을 거둔 안세영은 이날도 1게임 초반부터 리드를 잡고 경기를 운영했고, 9-9 동점 이후로는 한 번도 역전을 허용하지 않고 게임을 따냈다.2게임은 미야자키의 패턴을 읽은 안세영의 일방적인 공격으로 흘렀다. 8-0까지 연속 득점에 성공한 안세영은 인터벌 휴식(11득점)까지 단 1실점에 그쳤고, 체력이 급격히 고갈된 미야자키는 수비에 급급하며 무너졌다.약 한 달간의 부상 재활을 마치고 지난달 세계선수권대회에 출전해 한 게임도 내주지 않으며 정상으로 내달린 안세영은 이번 대회도 압도적인 기량을 선보이며 무결점 우승을 일궜다.아울러 안세영은 지난 3월 전영오픈 결승에서 왕즈이에게 패한 뒤 33연승을 이어가며 승률 98뉴 고지에 올라섰다. 올 시즌은 단체전을 포함해 이미 10개 대회에서 우승 트로피를 들어 올렸다.이제 안세영의 다음 목표는 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달이다. 2022 항저우 대회 여자 단식과 단체전 2관왕에 올랐던 그는 오는 8일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열리는 아시안게임 미디어데이 행사에 참석한 뒤 결전지 일본으로 향한다.