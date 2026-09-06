안세영, 중국 마스터즈 ‘퍼펙트’ 우승…아시안게임 금메달 정조준

세줄 요약 세계 1위 안세영이 중국 선전에서 열린 중국 마스터스 여자 단식 결승에서 일본 미야자키 도모카를 2-0으로 꺾고 우승했다. 세계선수권 우승에 이은 연속 정상으로 3연패를 달성했고, 아시안게임 금메달 가능성도 높였다. 안세영, 중국 마스터스 여자 단식 우승

미야자키 도모카 2-0 제압, 45분 완승

세계선수권 이어 연속 정상, 3연패 달성

이미지 확대 안세영(1위)이 5일(현지 시간) 중국 광둥성 선전에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 중국 마스터스(슈퍼750) 여자 단식 준결승에서 야마구치 아카네(3위·일본)를 꺾은 후 포효하고 있다. 선전 신화 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 안세영(1위)이 5일(현지 시간) 중국 광둥성 선전에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 중국 마스터스(슈퍼750) 여자 단식 준결승에서 야마구치 아카네(3위·일본)를 꺾은 후 포효하고 있다. 선전 신화 뉴시스

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배드민턴 여자 단식 세계 1위 안세영(24·삼성생명)이 톱랭커들이 대거 출전한 중국 마스터스(슈퍼750)에서 ‘퍼펙트’ 우승을 거두며 아시안게임 정상을 향한 청신호를 켰다.안세영은 6일 중국 선전에서 열린 2026 중국 마스터스 여자 단식 결승에서 일본의 ‘배드민턴 아이돌’ 미야자키 도모카(9위)를 45분 만에 2-0(21-17 21-6)으로 제압하며 정상에 올랐다. 직전 세계선수권대회 우승에 이은 국제대회 연속 우승이다. 중국 마스터스는 3연패에 성공했다.깜찍한 외모로 일본에서는 아이돌급 인기를 얻고 있는 미야자키는 준결승에서 2위 왕즈이(중국)를 꺾는 이변을 연출하며 결승에 올랐지만, 세계 최강 안세영의 벽은 너무 높았다. 최근 국제대회 결승전에서 왕즈이를 주로 만났던 안세영은 이날 미야자키를 맞아 1게임은 팽팽한 공방을 벌였다.직전 상대 전적 7전 전승을 기록한 안세영은 몸이 풀리지 않은 듯 미야자키에 수시로 빈틈을 허용하며 실점을 반복했지만, 23분 만에 1게임을 가져왔다.짧은 휴식 후 이어진 2게임은 미야자키의 패턴을 읽은 안세영의 일방적인 공격으로 흘렀다. 8-0까지 연속 득점에 성공한 안세영은 인터벌 휴식(11득점)까지 단 1실점에 그쳤고, 체력이 급격히 고갈된 미야자키는 수비에 급급하며 무너졌다.안세영은 2026년 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 최종 리허설 삼아 치른 이번 대회에서 단 한 게임도 내주지 않는 압도적인 경기력을 뽐내며 아시안게임 금메달 가능성을 한층 높였다.