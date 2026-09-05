왕즈이, 안세영 만나기도 전에 졌다…日 ‘신성’ 미야자키 결승 진출

준결승서 이변 연출…첫 결승 맞대결

이미지 확대 미야자키 토모카(일본)가 5일 중국 광둥성 선전 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 중국 마스터스(슈퍼 750) 준결승에서 중국의 왕즈이를 꺾고 기념사진을 찍고 있다 2026.9.5 선전 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미야자키 토모카(일본)가 5일 중국 광둥성 선전 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 중국 마스터스(슈퍼 750) 준결승에서 중국의 왕즈이를 꺾고 기념사진을 찍고 있다 2026.9.5 선전 신화 연합뉴스

이미지 확대 안세영이 5일 중국 광둥성 선전 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 중국 마스터스(슈퍼 750) 준결승에서 일본의 야마구치 아카네를 꺾은 뒤 포효하고 있다. 2026.9.5 선전 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 안세영이 5일 중국 광둥성 선전 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 중국 마스터스(슈퍼 750) 준결승에서 일본의 야마구치 아카네를 꺾은 뒤 포효하고 있다. 2026.9.5 선전 AFP 연합뉴스

세줄 요약 안세영이 중국 마스터스 준결승에서 야마구치를 2-0으로 꺾고 결승에 진출했다. 반대편에서는 일본 미야자키가 왕즈이를 잡는 이변을 일으켜 안세영과 첫 결승 대결이 성사됐다. 안세영은 최근 7연승으로 우세하다. 안세영, 야마구치 2-0 제압하며 결승 진출

왕즈이 꺾은 미야자키, 첫 결승 상대로 부상

최근 7연승 안세영, 우승 가능성 주목

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일본의 1인자를 꺾은 안세영이 이번에는 2인자를 만난다. 역대 단 한 번의 패배도 없던 상대인만큼 또 우승할 수 있을지 주목된다.세계랭킹 1위 안세영은 5일 중국 광둥성 선전 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 중국 마스터스(슈퍼 750) 대회 준결승에서 일본의 1인자 야마구치 아카네(3위)를 43분 만에 2-0(21-13 21-15)으로 꺾고 결승에 안착했다. 올해 싱가포르 오픈과 인도네시아 오픈, 세계선수권대회 결승에서 세 차례 만났지만 모두 안세영이 이겼고 이번에도 어김없이 같은 결과가 나왔다. 안세영은 최근 맞대결에서 7연승을 달렸고 통산 상대 전적도 21승 15패로 앞섰다.반대편에서 중국의 1인자인 왕즈이(2위)와 일본의 2인자인 미야자키 토모카(9위)가 붙었다. 왕즈이가 결승에 진출할 것으로 예상됐지만 미야자키가 왕즈이를 접전 끝에 2-0(21-19 23-21)으로 격파하는 이변을 연출하면서 안세영과의 결승 맞대결이 성사됐다.미야자키는 2022년 세계주니어선수권 여자단식 정상에 오르며 일찌감치 일본의 차세대 에이스로 주목받았다. 다만 성인 무대에서는 아직 성적을 내기보다는 성장 중인 선수다. 미야자키가 단식 상위권 선수들이 의무적으로 출전하는 슈퍼 750 이상 대회에서 결승에 오른 것은 이번이 처음이다. 이전까지 BWF 월드투어 우승도 슈퍼 300 두 차례와 슈퍼 100 한 차례에 그쳤다.안세영과 미야자키의 국제대회 결승 맞대결은 이번이 처음이다. 그간 안세영과는 7번 만나 모두 졌다. 가장 최근 맞대결인 지난 4월 아시아 챔피언십에서도 안세영이 2-0(21-16 21-10)으로 가볍게 제압했다. 다만 이제 무섭게 성장하는 나이에 접어든 시기이고 왕즈이마저 꺾고 올라온 만큼 마냥 안심할 수는 없다.두 선수는 6일 결승전을 치른다. 안세영이 지난달 세계선수권에 이어 이 대회까지 우승을 거머쥔다면 2026 아이치·나고야아시안게임까지 파죽지세로 금메달을 딸 것으로 전망된다.