세계 5위? 안세영에게 40분이면 충분했다…세계선수권 준결승 진출

중국 한웨 상대로 2-0 가뿐하게 승리

부상 복귀 후 3년 만의 대회 우승 도전

이미지 확대 안세영이 21일(한국시간) 인도 뉴델리에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 세계선수권대회 여자 단식 8강전에서 중국의 한웨를 꺾은 뒤 주먹을 불끈 쥐고 기뻐하고 있다. 2026.8.21 뉴델리 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 안세영이 21일(한국시간) 인도 뉴델리에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 세계선수권대회 여자 단식 8강전에서 중국의 한웨를 꺾은 뒤 주먹을 불끈 쥐고 기뻐하고 있다. 2026.8.21 뉴델리 로이터 연합뉴스

세줄 요약 세계랭킹 1위 안세영이 세계선수권 8강에서 중국 한웨를 40분 만에 2-0으로 완파하고 준결승에 진출했다. 한 달 재활 뒤 복귀전 같지 않은 경기력으로 64강부터 한 게임도 내주지 않았고, 준결승에서는 왕즈이를 상대한다. 안세영, 세계선수권 8강서 한웨 완파

40분 만에 2-0 승리, 준결승 진출

준결승 상대 왕즈이, 상대전적 우세

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배드민턴 ‘세계 최강’ 안세영(삼성생명)이 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 세계선수권대회 준결승에 오르며 대회 통산 두 번째 우승에 성큼 다가섰다.여자단식 세계랭킹 1위 안세영은 21일(한국시간) 인도 뉴델리에서 열린 대회 여자 단식 8강전에서 중국의 한웨(세계랭킹 5위)를 40분 만에 2-0(21-19 21-12)로 완파했다. 지난달 일본 오픈에서 왼쪽 발 통증을 호소하며 한 달간 재활에 전념했던 안세영이지만 실전 공백을 전혀 찾을 수 없는 경기였다. 안세영은 64강부터 8강까지 단 한 게임도 내주지 않는 압도적인 경기력을 뽐내고 있다.1게임에서 안세영은 끈질긴 랠리 끝에 16-12로 먼저 리드를 잡았으나 한웨에게 내리 3점을 내주며 1점 차이로 바짝 쫓겼다. 심지어 연속 실점으로 17-18로 역전도 당했다. 그러나 안세영은 집중력을 발휘해 내리 3점을 따냈고 막판 추격을 뿌리치며 승리했다.예열을 마치고 나선 2게임은 더 압도적이었다. 10-10의 팽팽한 동점 상황에서 무려 9점을 연속으로 쓸어 담으며 단숨에 승부를 갈랐다.오는 23일까지 열리는 세계선수권대회는 하계 올림픽과 더불어 배드민턴 종목에서 가장 높은 권위를 자랑하는 메이저 대회다. 이번 대회에서 우승하면 안세영은 개인 통산 두 번째 세계선수권 우승 트로피를 들어 올리게 된다. 안세영은 앞서 2023년 코펜하겐 대회에서 한국 배드민턴 단식 사상 첫 우승이라는 대업을 달성했다. 지난해 파리 대회에서는 4강에서 중국의 천위페이(세계랭킹 4위)에게 패해 동메달을 목에 걸었다.안세영은 준결승에서 중국의 왕즈이(세계랭킹 3위)를 만난다. 왕즈이에게는 상대 전적이 12승 1패로 천적 관계를 과시하고 있다.