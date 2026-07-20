배드민턴 김혜정-공희용, 여자복식 만리장성 넘다

세줄 요약 배드민턴 여자복식 김혜정-공희용이 일본오픈 결승에서 세계 2위 자이판-장수셴을 2-1로 제압하고 우승했다. 3게임은 30-29까지 가는 접전이었고, 듀스만 10차례 이어진 끝에 값진 역전승을 거뒀다. 김혜정-공희용, 일본오픈 여자복식 우승

세계 2위 중국 조에 2-1 역전승

3게임 듀스 10차례 끝 30-29 마무리

2026-07-20 B7면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배드민턴 여자 복식 김혜정(삼성생명)-공희용(전북은행) 조가 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 일본오픈(슈퍼 750) 정상에 올랐다. 최종 게임에서 듀스를 10차례나 이어간 끝에 거둔 쾌거다.●일본오픈서 자이판-장수셴 꺾고 우승여자 복식 세계랭킹 6위인 김혜정-공희용은 19일 일본 도쿄 메트로폴리탄 체육관에서 열린 결승전에서 세계 2위 자이판-장수셴(중국) 조에 2-1(14-21 21-15 30-29) 극적인 역전승을 일궜다. 지난 5월 여자 단식 안세영(삼성생명)과 함께 세계여자단체선수권대회(우버컵)를 제패한 김혜정-공희용은 두 달 만에 우승컵을 추가했다. 안세영은 이번 대회는 발목 부상으로 16강전을 앞두고 기권했다.1게임은 자이판과 장수셴이 공수 완벽한 호흡을 뽐내며 7점 차이로 가져갔다. 중국 배드민턴의 높은 벽에 김혜정과 공희용이 막히는 듯했다.하지만 2게임은 한국 측으로 분위기가 넘어왔다. 상대의 공격 패턴을 파악한 김혜정과 공희용은 안정적인 수비를 바탕으로 착실히 점수를 쌓아가며 2게임을 따냈고, 승부를 최종 3게임으로 끌고 갔다.●듀스 10차례 이어간 끝에 값진 승리3게임은 무려 50분간 ‘역대급’ 난타전이 펼쳐졌다. 14-9로 치고 나갔던 김혜정-공희용 조는 중국에 19-20 역전을 허용하며 흔들렸고, 경기는 20-20 듀스로 접어들었다.이후 양측 모두 놀라운 집중력을 발휘하며 29-29 10번째 듀스까지 이어졌고, 김혜정-공희용 조가 듀스 상한인 30점에 먼저 도달하면서 우승의 기쁨을 누렸다.