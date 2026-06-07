안세영, 인도네시아오픈 우승…2주 연속 국제대회 정상

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세줄 요약 세계 1위 안세영이 인도네시아오픈 결승에서 야마구치를 2-0으로 제압하고 우승했다. 지난주 싱가포르오픈에 이어 2주 연속 정상에 올랐고, 이 대회 통산 세 번째 우승과 2연패를 달성했다. 인도네시아오픈 결승서 야마구치 2-0 제압

싱가포르오픈 이어 2주 연속 국제대회 우승

대회 통산 세 번째 우승, 2연패 달성

이미지 확대 안세영이 7일 인도네시아 자카르타에서 열린 20126 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아 오픈 결승전에서 우승을 확정지은 직후 포효하고 있다. 자카르타 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 안세영이 7일 인도네시아 자카르타에서 열린 20126 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아 오픈 결승전에서 우승을 확정지은 직후 포효하고 있다. 자카르타 EPA 연합뉴스

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여자 배드민턴 단식 세계 1위 안세영(24·삼성생명)이 2주 연속 국제대회 정상에 올랐다. 지난주 싱가포르오픈 결승에서 안세영에 무릎을 꿇었던 야마구치 아카네(3위·일본)는 또 한 번 안세영의 높은 벽에 쓴잔을 삼켰다.안세영은 7일 인도네시아 자카르타에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아 오픈 결승전에서 야마구치를 2-0(23-21 21-12)으로 제압했다.이로써 지난주에 열린 싱가포르 오픈에서 우승 트로피를 들었던 안세영은 2주 연속 우승 트로피를 품었다. 아울러 그는 2021년과 2025년에 이어 이 대회에서만 개인 통산 세 번째 우승을 차지하며 대회 2연패를 달성했다. ‘난적’으로 꼽히는 야마구치와의 상대 전적은 20승 15패로 벌렸다.안세영은 1게임을 듀스 접전 끝에 가져왔다. 안세영은 20-18로 게임 포인트에 먼저 도달했지만 2점을 허용하면서 동점이 됐다. 이후 21-21에서 연이어 날카로운 대각선 공격으로 야마구치를 공략하며 첫 게임을 따냈다.기세를 잡은 안세영은 2게임은 중반부터 점수 차이를 벌리며 치고 나갔다. 7-7 이후 경기를 주도하며 13-8로 달아났고, 이어 16-12에서 5연속 득점을 올리며 또 한 번 포효했다.