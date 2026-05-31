‘세계 최강’ 안세영, 2년 만에 싱가포르오픈 정상 탈환

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이미지 확대 여자 배드민턴 안세영이 31일 싱가포르에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 싱가포르 오픈 결승에서 일본의 야마구치 아카네를 꺾고 우승을 거둔 뒤 시상식에서 트로피에 입을 맞추고 있다. 싱가포르 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 여자 배드민턴 안세영이 31일 싱가포르에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 싱가포르 오픈 결승에서 일본의 야마구치 아카네를 꺾고 우승을 거둔 뒤 시상식에서 트로피에 입을 맞추고 있다. 싱가포르 AFP 연합뉴스

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‘세계 최강’은 역시 달랐다. 벼랑 끝에 몰렸지만 포기하지 않고 공격을 이어가더니 끝내 경기를 뒤집었다. 여자 배드민턴 단식 세계랭킹 1위 안세영이 31일 싱가포르 칼랑 인도어 스타디움에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 싱가포르 오픈 결승에서 랭킹 3위 야마구치 아카네(일본)를 1시간 5분의 혈투 끝에 2-1(21-11 17-21 21-19)로 제압했다.안세영은 1세트 6-6 상황에서 5점을 연속으로 따내며 인터벌(휴식기)에 들어갔고, 이후 공격을 성공시키며 21-11로 1게임을 따냈다. 2게임은 달랐다. 안세영이 초반 6-1로 달아났지만 야마구치의 수비에 막히면서 전세가 뒤집혔다. 15-15 동점 상황에서 야마구치의 공격이 적중하면서 17-21로 2게임을 내줬다.3세트는 후반까지 한 점 얻고 한 점 주는 피말리는 접전이 이어졌다. 전날 열린 준결승에서 두통과 어지럼증으로 경기를 도중 멈추었던 악전고투 끝에 천위페이(4위·중국)를 꺾은 안세영은 이날 온전한 몸 상태가 아닌 듯 보였다. 3세트 중반 야마구치의 공격을 받아내다 넘어진 뒤에는 코트에 아예 드러누워 숨을 고르기도 했다. 그러나 16-19로 패색이 짙은 상황에서 내리 5점을 따내는 괴력을 발휘하며 역전에 성공했다. 안세영은 경기가 끝난 뒤 라켓을 휘두르고 포효하며 기쁨을 만끽했다.2023·2024년 대회 2연패를 달성했던 안세영은 지난해 8강에서 천위페이에게 덜미를 잡혀 3연패를 이루지 못했다. 전날 준결승전에서 천위페이를 만나 짜릿한 2-1(20-22 21-12 21-15) 역전승을 거뒀다. 이로써 지난해 완패를 설욕한 데 이어 2년 만에 우승 트로피를 들어 올렸다. 안세영은 오는 2일 개막하는 BWF 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아 오픈에 출전해 2주 연속 우승을 노린다.