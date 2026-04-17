스포츠 배드민턴 [포토] 안세영, 민주평화상 수상 입력 2026-04-17 17:53 수정 2026-04-17 17:53 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/sport/badminton/2026/04/17/20260417800009 URL 복사 댓글 0 세계 배드민턴 메이저 대회에서 그랜드슬램을 달성한 안세영이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제7회 4·19 민주평화상 시상식에서 민주평화상을 수상한 뒤 소감을 밝히고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 안세영이 4·19 민주평화상을 수상한 이유는? 배드민턴 그랜드슬램 달성 사회봉사활동 공로