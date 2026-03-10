40년 만에… 배드민턴 황금 콤비 나왔다

서승재-김원호 전영오픈 2연패

男 복식 결승 말레이시아 2-1 꺾어



안세영, 결승 왕즈이에 0-2 완패

무적 무패 행진도 36연승서 멈춰

이미지 확대 시상대에서 금메달과 전영오픈의 상징인 은색 쟁반 모양 트로피를 들어 보이는 서승재(왼쪽)와 김원호.

AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 시상대에서 금메달과 전영오픈의 상징인 은색 쟁반 모양 트로피를 들어 보이는 서승재(왼쪽)와 김원호.

AP 뉴시스

2026-03-10 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배드민턴 남자 복식 세계 랭킹 1위 서승재(왼쪽·29)-김원호(오른쪽·27·이상 삼성생명) 조가 세계 최고 권위의 전영오픈에서 남자 복식 정상에 오르며 대회 2연패를 달성했다. 한국 배드민턴 남자 복식이 전영오픈을 2연패한 것은 1985·1986년 우승한 박주봉-김문수 조 이후 40년 만이다. 하지만 세계 최강자 안세영(24·삼성생명)이 여자 단식 결승에서 패배하면서 동반 우승은 이루지 못했다.서승재-김원호는 9일(한국시간) 영국 버밍엄 유틸리타 아레나에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈 남자 복식 결승에서 세계 랭킹 2위인 말레이시아의 아론 치아-소위익 조를 1시간 3분 접전 끝에 2-1(18-21 21-12 21-19)로 꺾었다.서승재-김원호는 리드를 내준 뒤 끌려가며 첫 번째 게임을 내줬지만, 두 번째 게임에서는 거센 반격을 퍼부어 큰 점수 차로 승리하며 분위기를 바꿨다. 세 번째 게임에서는 7-12로 뒤지던 경기를 순식간에 20-17로 뒤집더니 상대의 추격을 뿌리치고 경기를 마무리했다.서승재-김원호는 지난해 11승을 합작하며 단일 시즌 역대 최다승 기록을 갈아치웠다. 올해 첫 대회였던 BWF 월드투어 슈퍼 1000 말레이시아오픈에서도 2연패를 기록했다. 그러나 이 대회에서 서승재가 어깨를 다치면서 인도오픈 첫 경기를 앞두고 기권했다.안세영은 전날 열린 전영오픈 결승에서 ‘만년 2인자’ 왕즈이(중국)에게 0-2(15-21 19-21)로 완패했다. 최근 10차례 맞대결에서 안세영에게 연달아 무릎을 꿇었던 왕즈이는 이날 전혀 다른 모습을 보였다. 그는 첫 게임에서 안세영의 끈질긴 추격에도 리드를 놓치지 않고 기선을 제압했다.두 번째 게임 역시 안세영이 막판 19-20까지 따라붙었지만 왕즈이의 마지막 공격을 막아내지 못하고 고배를 마셨다. 왕즈이는 믿기지 않는다는 듯한 표정을 짓다가 이내 포효하며 승리의 기쁨을 만끽했다.안세영이 이번 경기에서 패하면서 지난해 10월 덴마크오픈 이후 이어온 무패 행진도 36연승에서 멈췄다. 안세영은 “어느 부분이 잘못됐는지 계속 생각하고 있다. 오늘 부족했던 부분을 다시 잘 준비해서 코트에 복귀해야 한다”면서 “오늘의 패배를 잘 기억하고 절대 잊지 않겠다”고 다짐했다.여자 복식 세계 랭킹 4위 백하나-이소희(이상 인천국제공항) 조는 결승에서 중국의 류성수-탄닝(1위) 조에 0-2(18-21 12-21)로 져 준우승했다.