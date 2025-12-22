BWF “서승재는 전설, 안세영은 G.O.A.T”

방금 들어온 뉴스

박성국 기자
박성국 기자
입력 2025-12-22 15:06
수정 2025-12-22 15:17
한국 배드민턴 선수들이 올해 국제 무대 정상을 대거 휩쓸면서 세계배드민턴연맹(BWF)이 돌풍의 주역인 서승재(28)와 안세영(23·이상 삼성생명)을 각각 ‘전설’과 ‘고트’(G.O.A.T·역대 최고)라고 정의했다.

배드민턴 국가대표 서승재(왼쪽)와 안세영. BWF 인스타그램 캡처
배드민턴 국가대표 서승재(왼쪽)와 안세영. BWF 인스타그램 캡처


BWF는 22일 공식 인스타그램 계정에 남자 단복 서승재·김원호(26·삼성생명)와 여자 단식 안세영의 올 시즌 활약상을 소개하면서 특별히 서승재와 관해서는 ‘개인 12회 우승’을 강조하는 별도의 게시물도 함께 올렸다. BWF는 서승재에 대해 “12회 우승으로 역사책에 남을 시즌을 만들었다. 그는 진정한 전설이다”라고 평가했다.

서승재는 전날 중국 항저우 올림픽스포츠센터에서 열린 BWF 월드투어 파이널스 2025 남자 복식 결승에서 파트너 김원호와 함께 우승컵을 들어 올렸다. 1월 말레이시아오픈(슈퍼1000) 우승을 시작으로 김원호와 합작한 11번째 우승이자, 2월 진용(22·요넥스)과 조를 이뤄 우승한 태국 마스터스(슈퍼300)까지 포함해 시즌 개인 12번째 우승이다.

단일 시즌 우승만 놓고 보면 서승재가 12회로 올해 신기록을 세웠고, 김원호는 11회로 2019년 모모타 켄토(일본)가 남자 단식에서 세웠던 기존 우승 기록과 어깨를 나란히 했다.

안세영도 파이널스 우승으로 시즌 11회 우승 반열에 올랐다. 더불어 안세영은 역대 최초로 상금 100만 달러를 돌파(100만 3175 달러·약 14억 8500만원)하며 단일 시즌 최고 상금과 단식 최고 승률(94.8%)을 기록했다.

안세영이 21일 중국 항저우 올림픽스포츠센터에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 파이널스 2025 여자 단식 결승에서 중국의 왕즈이를 꺾고 시즌 11번째 우승을 거둔 뒤 두 팔을 번쩍 들어 환호하고 있다. 항저우 AFP 연합뉴스
안세영이 21일 중국 항저우 올림픽스포츠센터에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 파이널스 2025 여자 단식 결승에서 중국의 왕즈이를 꺾고 시즌 11번째 우승을 거둔 뒤 두 팔을 번쩍 들어 환호하고 있다. 항저우 AFP 연합뉴스


BWF는 “안세영은 역대 최고 기록에 등극했다”고 소개하며 태극기와 그의 사진 뒤로 ‘G.O.A.T’라는 문구를 달았다. 이는 스포츠 종목별로 시대를 초월한 최고의 선수(Greatest Of All Time)를 의미한다.

한편 이재명 대통령은 파이널스 대회 직후 “전 세계가 우리 선수들의 성과에 경이와 찬사를 보내고 있다”며 “이보다 더 자랑스러울 수 없다”고 격려했다.
