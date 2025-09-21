‘셔틀콕 여제’ 안세영, 33분 만에 한웨 누르고 정상…중국 마스터스 2연패

이미지 확대 안세영. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 안세영. AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘셔틀콕 여제’ 안세영(삼성생명)이 압도적 기량으로 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 중국 마스터스 대회(슈퍼 750) 2연패에 성공했다.세계랭킹 1위 안세영은 21일 중국 선전의 선전 아레나에서 열린 대회 여자 단식 결승에서 세계3위 한웨(중국)를 맞아 33분 만에 2-0(21-11 21-3)으로 완승했다.지난 대회에 이어 대회 2연패를 달성한 안세영은 지난 8월 파리 세계선수권대회 동메달의 아쉬움도 말끔하게 씻어냈다. 아울러 안세영은 한웨와 역대 전적에서 9승2패로 일방적 우위를 이어갔다.특히 안세영은 1월 말레이시아오픈 우승을 시작으로 인도오픈, 오를레앙 마스터스, 전영오픈, 인도네시아오픈, 일본오픈에 이어 중국 마스터스 대회까지 모두 7승을 거뒀다. 우승 트로피와 함께 우승 상금 8만500달러(약 1억1262만 원)도 받았다.무엇보다도 이번 대회 우승으로 상승세를 타다 지난달 파리 세계개인선수권대회에서 천위페이(중국)에게 밀려 동메달을 따낸 아쉬움을 확실하게 달랬다.안세영은 이번 대회 32강부터 결승까지 단 한 게임도 내주지 않을 만큼 완벽한 경기력을 선보였다.안세영은 1게임부터 잦은 실수를 하는 한웨를 몰아붙여 6-1로 앞서나갔다. 안세영은 12-9에서 3연속 득점을 따내며 승기를 잡았고 이후 한웨의 실수를 유도하며 점수를 차곡차곡 쌓아 21-11로 1게임을 가져갔다.승기를 잡은 안세영은 2게임에서는 더욱 한웨를 몰아붙였다. 안정된 수비와 날카로운 공격을 이어가던 안세영은 8연속 득점한 데 이어 한 점을 내준 뒤 다시 9연속 득점하며 17-1까지 점수 차를 벌려 사실상 승부를 매조졌다.준결승에서 한웨에게 고배를 마셨던 김가은(삼성생명)은 3위에 올랐으며 준결승에서 세계 랭킹 1위 중국의 류성수-탄닝을 제압하며 깜짝 결승 진출에 성공한 김혜정(삼성생명)-공희용(전북은행)조는 아쉽게도 세계랭킹 4위 자이판-장수셴(중국) 조에 1-2(19-21 21-16 13-21)로 패해 은메달을 따냈다.