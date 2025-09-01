고개 들어요, 안세영… 국민들 지금껏 당당하게 고개 들게 했으니

세계배드민턴 선수권 2연패 좌절

中 천위페이에 져… “바보 같았다”

2025-09-01

배드민턴 여제 안세영(삼성생명)이 숙적 천위페이(중국)에게 막혀 세계선수권대회 2연패가 좌절됐다.세계 1위 안세영은 30일 밤(한국시간) 프랑스 파리의 아디다스 아레나에서 열린 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 세계선수권대회 여자 단식 4강전에서 천위페이(4위)에게 0-2(15-21 17-21)로 졌다.이로써 2023년 이 대회에서 한국 선수 최초로 단식 종목 정상에 선 안세영은 타이틀 방어에 실패했다. 천위페이는 자신이 안세영의 숙적이라는 사실을 다시 한번 입증했다. 올해 안세영은 세계선수권까지 9개 대회(단식 기준)에 출전해 6번 우승했는데 정상을 밟지 못한 나머지 3번 가운데 2번을 천위페이에게 덜미 잡혔다. 이날 패배로 안세영은 천위페이와 역대 전적에서 13승14패로 근소하게 밀리게 됐다. 올해만 따지면 4승2패로 앞선다.1게임 초반부터 안세영은 5연속 실점하며 불안하게 출발했다. 2-7로 뒤처졌다가 반격을 거듭하며 2점 차까지 따라갔지만 끝내 추격에 실패했다. 2게임은 더욱 아쉬웠다. 6-3으로 앞서가다가 천위페이가 오른발을 접질리는 바람에 승기를 굳힐 기회가 있었다. 하지만 오히려 상대의 노련한 플레이에 11-12로 역전당했고, 흐름을 되돌리지 못했다.안세영은 경기 뒤 BWF와의 인터뷰에서 “솔직히 말해서 바보같이 플레이했다. 실수가 두려웠다”면서 “대회 준비는 잘했지만 실력을 제대로 보여주지 못했다. 너무 슬프다. 경기를 지배할 방법을 찾지 못했다. 클리어, 스매시, 타이밍, 모든 게 엉망이었다”고 토로했다.