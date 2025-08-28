세계선수권 2연패 노리는 안세영, 16강 진출로 순항

이미지 확대 “놓치지 않아” [파리=신화/뉴시스] 안세영(1위)이 27일(현지 시간) 프랑스 파리 아디다스 아레나에서 열린 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 세계선수권대회 여자 단식 32강전에서 이본 리(55위·독일)와 경기하고 있다. 2연패를 노리는 안세영이 2-0(21-15 21-7)으로 승리하고 16강에 올랐다. 2025.08.28.





세계선수권대회 2연패를 노리고 있는 ‘셔틀콕 여제’ 안세영(삼성생명)이 독일 선수를 가볍게 제압하고 16강에 진출해 2연패를 향한 순항을 이어갔다.안세영은 28일(한국시간) 프랑스 파리의 아디다스 아레나에서 열린 2025 세계개인배드민턴선수권 여자단식 32강에서 독일의 이본 리(55위)를 2-0(21-15 21-7)으로 제압했다.1게임 초반 2-7까지 끌려가던 안세영은 전열을 정비한 뒤 곧바로 추격에 나서 12-12 동점을 만들었고 15-14에서 연이어 6득점하며 1게임을 따냈다.2게임에서도 점수차를 벌이던 안세영은 8-1까지 달아났다. 안세영은 36분만에 승부를 매조졌다. 안세영은 16강에서 캐나다의 미셸 리(16위)와 맞붙는다.지난 2023년 8월 덴마크 코펜하겐에서 한국 선수 최초로 세계개인선수권 단식 종목을 제패한 안세영은 이번에도 우승하게 되면 대회 2연패에 성공한다.여자 단식의 심유진(인천국제공항)도 32강에서 스리랑카의 라닛마 리야나게를 2-0(21-14 21-16)으로 따돌리며 16강에 올랐으며 남자 단식 전혁진(요넥스)도 다나카 유시(일본)를 2-0(21-12 21-9)으로 제압해 16강행 티켓을 얻었다.여자 복식의 이소희-백하나(인천국제공항) 조는 마고 랑베르-카미유 포뇽탄트(프랑스)조를 2-1(21-11 17-21 21-17)로 눌렀으며 김혜정-공희용(삼성생명)조는 미국의 로런 램-앨리슨 리를 2-0(21-19 21-9)으로 꺾어 16강에 올라갔다.반면 여자 단식의 김가은(삼성생명)은 32강에서 일본의 야마구치 아카네에게 아쉽게 0-2(19-21 19-21)로 패해 탈락했다. 남자 단식 김병재(삼성생명)도 32강에서 태국의 쿤라붓 위티드사른에게 0-2(19-21 6-21)로 졌다.남자 복식 김기정(당진시청)-김사랑(삼성생명)은 영국의 벤 레인-숀 밴디에게 0-2(18-21 16-21)로 혼합 복식 이종민(삼성생명)-채유정(인천공항)은 덴마크의 예스퍼 토프트-아말리에 마겔룬드에게 0-2(19-21 16-21)로 패해 16강 진출이 좌절됐다.