안세영, 세계선수권 64강전서 29분 만에 승리…세계선수권 2연패 향한 가벼운 발걸음

이미지 확대 안세영.BWF 제공 닫기 이미지 확대 보기 안세영.BWF 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

세계선수권대회 2연패에 도전하는 ‘셔틀콕 여제’ 안세영이 64강전에서 단 29분 만에 승리를 챙기며 산뜻한 출발을 알렸다.안세영은 26일(한국시간) 프랑스 파리의 아디다스 아레나에서 열린 ‘2025 세계개인배드민턴선수권대회’ 여자단식 64강에서 벨기에의 클라라 라소(세계랭킹 100위)를 2-0(21-5 21-8)으로 제압하고 32강에 진출했다. 안세영이 32강전에 진출하는데 소요한 시간은 단 29분이었다.경기 시작부터 상대를 몰아부친 안세영은 1게임에서 연속 12득점을 하며 12-0으로 앞서나갔다. 1게임을 21-5로 잡은 안세영은 2게임에서도 상대를 압도하며 일찌감치 경기를 마무리했다.디펜딩 챔피언 자격으로 세계선수권에 참가하는 안세영은 ‘약속의 땅’에서 2연패를 노리고 있다. 이번 대회가 열리는 아디다스 아레나는 지난해 열린 2024 파리올림픽이 열렸던 경기장으로 안세영이 금메달을 목에 걸었던 곳이기 때문이다.안세영은 한국 배드민턴 역사상 처음으로 세계선수권대회 단식에서 우승트로피를 거머쥐었다. 올림픽에서는 방수현이 단식 우승을 차지한 적이 있지만 세계선수권대회에서는 안세영이 처음이었다. 남자복식과 혼합복식에서는 세계선수권 우승자가 있었으나 단식 종목에서는 금메달을 획득하지 못했는데 안세영이 새 이정표를 세웠다.한편 남자단식 전혁진과 남자복식 김기정-김사랑조도 서전을 승리로 장식했다. 남자단식 세계랭킹 38위 전혁진은 말레이시아의 리지지아(랭킹 52위)를 2-0(21-17 21-11)로 제압했으며 남자복식 김기정-김사랑조(랭킹 72위)도 홍콩의 라우척힘-영싱초이(랭킹 165위)를 2-0(23-21 21-17)으로 누르고 첫 관문을 통과했다.