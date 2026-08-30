우상혁, 부상 복귀 두 번째 대회 최하위 부진…아시안게임 반전 쓸까

세줄 요약 우상혁이 부상 복귀 뒤 두 번째 경기에서도 2ｍ14로 최하위에 그쳤다. 2ｍ18을 넘지 못했고, 최근 다이아몬드리그에서도 기록 없이 마쳐 아시안게임을 앞둔 우려가 커졌다. 왼쪽 스파이크 파손 뒤 3개월 회복에 집중했지만 아직 정상 컨디션은 아니다. 부상 복귀 뒤 두 번째 대회 최하위 마감

2ｍ18 세 차례 실패, 기록 회복 난항

아시안게임 앞두고 경기력 우려 확산

이미지 확대 가뿐하게 뛰어넘는 우상혁 우상혁이 11일 강원도 정선종합운동장에서 열린 제80회 육상경기선수권대회 남자 높이뛰기에서 바를 뛰어넘고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 가뿐하게 뛰어넘는 우상혁 우상혁이 11일 강원도 정선종합운동장에서 열린 제80회 육상경기선수권대회 남자 높이뛰기에서 바를 뛰어넘고 있다. 연합뉴스

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한국 높이뛰기 간판 우상혁(30·용인시청)이 부상 복귀 후 두 번째 경기에서도 부진했다. 당장 다음 달 19일 개막하는 2026 아이치·나고야 아시안게임에도 비상이 걸렸다.우상혁은 30일(한국시간) 독일 바덴뷔르템베르크주 하일브론 시청 앞 특설 경기장에서 열린 하일브론 국제 높이뛰기 대회 남자부 경기에서 최종 2ｍ14의 기록으로 12명의 출전 선수 중 최하위로 대회를 마쳤다.그는 1차 시도 높이인 2ｍ10을 첫 도전에 깔끔하게 넘었으나, 2차 시도 높이인 2ｍ14를 3차 시기 만에 겨우 통과했다.이후 2ｍ18에서 세 차례 도전을 모두 실패했다. 1차 시기에서 엉덩이가 바에 닿았고, 두 번째 시기에선 허벅지가 걸렸다. 마지막 3차 시기에서도 실패한 우상혁은 밝은 표정으로 관중들에게 박수를 보낸 뒤 매트에서 내려왔다.우상혁은 지난 22일 폴란드 카토비체에서 열린 2026 세계육상연맹 실레시아 다이아몬드리그 남자 높이뛰기에서 첫 시도 높이인 2ｍ16을 넘지 못해 공식 기록 없이 대회를 마친 데 이어 이번 대회에서도 개인 최고 기록(2ｍ36) 및 올 시즌 개인 최고 기록(2ｍ30)에 크게 미치지 못하는 성적을 냈다.우상혁은 지난 5월 일본에서 열린 세이코 골든 그랑프리 경기 도중 왼쪽 스파이크가 찢어지면서 찰과상을 입었고, 이후 약 3개월 동안 실전 대회에 출전하지 않고 회복에 집중했다.이번 대회 우승은 2ｍ22와 2ｍ25를 모두 1차 시기에 넘은 일본의 신노 도모히로가 차지했다. 2020 도쿄 올림픽에서 금메달, 2024 파리 올림픽에서 동메달을 땄던 무타즈 에사 바르심(카타르)은 2ｍ25를 넘어 3위에 올랐다.