10㎞ 주로에 황영조가?…대구마스터즈육상대회에 올림픽 스타 총출동

세줄 요약 오는 22일 개막하는 대구세계마스터즈육상경기대회에 황영조 감독을 비롯한 올림픽 스타들이 대거 참가해 생활체육 축제를 만들었다. 황 감독은 10㎞에 나서고, 다이니스 쿨라와 조에타 클라크-딕스 등도 각 종목에서 기량을 뽐낼 예정이다. 황영조 등 올림픽 스타들 대구 마스터즈대회 참가

10㎞·창던지기·단거리 등 다양한 종목 출전

35세 이상 생활체육 국제대회, 22일 개막

이미지 확대 1992년 바르셀로나올림픽 마라톤에서 가장 먼저 결승선을 향해 질주하고 있는 황영조. 대한체육회 제공 닫기 이미지 확대 보기 1992년 바르셀로나올림픽 마라톤에서 가장 먼저 결승선을 향해 질주하고 있는 황영조. 대한체육회 제공

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‘몬주익의 영웅’ 황영조가 달리기 동호인들과 함께 10㎞ 레이스를 펼친다. 미국의 육상 스타 조에타 클라크-딕스는 100m와 200m에서 여전한 기량을 뽐낸다.14일 대구시에 따르면 오는 22일 개막하는 ‘2026 대구세계마스터즈육상경기대회’에 1992 바르셀로나 올림픽 마라톤 금메달리스트 황영조 국민체육진흥공단 육상팀 감독을 비롯한 올림픽 스타들이 참가해 일반인들과 스포츠 축제를 함께 즐긴다.황 감독은 10㎞ 달리기에 출전하며 1980 모스크바 올림픽 금메달리스트 다이니스 쿨라(라트비아)는 창던지기에 참가한다.또 1996 애틀랜타 올림픽 은메달리스트 제임스 벡포드(자메이카)는 멀리뛰기, 2008 베이징 올림픽 계주 은메달리스트 노부하루 아사하라(일본)는 100m 달리기에 출전한다.세 차례 올림픽에 출전하고 2024 세계실내육상선수권대회 여자 800m 동메달을 획득한 노엘리 야리고(베냉)는 400m와 800m에 출전하며, 4회 연속 올림픽 여자 800m에 출전한 조에타 클라크-딕스도 100m와 200m에 나선다.아울러 2004 아테네 올림픽부터 2024 파리 올림픽까지 6회 연속 올림픽 마라톤에 출전했던 몽골의 세르오드 바트오치르는 5000m와 하프 마라톤에 출전한다.세계마스터즈육상경기대회는 35세 이상이면 누구나 연령대별로 참가할 수 있는 생활체육 중심의 국제 육상대회로 22일부터 다음 달 3일까지 대구스타디움 등에서 열린다.