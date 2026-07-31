여중생이 100m 11초…400m 계주 기록도 다시 썼다

문체부장관기서 압도적 기량으로 우승

“열심히 준비해 개인 기록 경신하겠다”

이미지 확대 왕서윤이 31일 제주종합경기장에서 열린 문화체육관광부장관기 제47회 전국시·도대항육상경기대회 여중부 100m 결선에서 결승선에 들어오고 있다. 2026.7.31 대한육상연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 왕서윤이 31일 제주종합경기장에서 열린 문화체육관광부장관기 제47회 전국시·도대항육상경기대회 여중부 100m 결선에서 결승선에 들어오고 있다. 2026.7.31 대한육상연맹 제공

세줄 요약 육상 기대주 왕서윤이 제주종합경기장에서 열린 전국시·도대항육상경기대회 첫날 여중부 100m 결선에서 11초89로 대회신기록을 세웠다. 이어 400m 계주에서도 동료들과 46초91의 부별 한국기록을 작성하며 금메달을 추가했고, 올 시즌 연속 기록 경신 행진을 이어갔다. 왕서윤, 여중부 100m 11초89 대회신기록

400m 계주 46초91, 부별 한국기록 경신

올 시즌 11초대 질주로 기록 행진 지속

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육상 기대주 왕서윤이 어김없이 기록을 새로 쓰며 문화체육관광부장관기 제47회 전국시·도대항육상경기대회를 산뜻하게 출발했다.왕서윤은 31일 제주종합경기장에서 열린 대회 첫날 여중부 100m 결선에서 11초89의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과하며 대회신기록을 세웠다. 종전 기록 12초10을 넘어 11초대로 시간을 당겼다. 다만 본인의 최고 기록인 11초81에는 살짝 못 미쳤다.왕서윤은 이어 열린 여중부 400ｍ 계주에서도 성채은, 권제희, 최태연과 함께 46초91의 부별 한국기록으로 우승했다. 이는 지난 5월 소년체전에서 자신들이 수립했던 여중부 한국기록(47초20)을 깬 신기록이다.왕서윤은 올 시즌 출전한 여중부 100m, 200m, 4x100m 릴레이 등에서 부별기록을 갈아치우며 전 경기 11초대를 기록하는 압도적인 기량을 뽐내고 있다.경기를 마친 뒤 왕서윤은 “이번 릴레이는 개개인의 노력으로 만들어진 것 같다. 많이 맞춰보지 못했는데도 각자 최선을 다해 한국기록을 경신하고 값진 금메달을 따낸 것 같아 멤버들에게 너무 고맙게 생각한다”면서 “100m 경기에서 오랜만에 뒷바람이 불어주어 한국기록을 다시 한번 경신할 수 있는 기회였는데 아쉽게도 기록 경신은 다음으로 미뤄야 할 것 같다”고 말했다. 이어 “앞으로도 열심히 준비해서 개인 기록을 계속 경신하는 것에 도전하겠다”는 각오를 전했다.정도영, 이준희, 박현빈, 오윤우는 남자 초등부 400ｍ 계주에서 46초86의 부별 한국기록으로 우승했다. 이들은 지난 11일 열린 ‘2026 교보생명컵전국초등학교시·도대항육상경기대회’에서도 종전 기록을 수립했던 주역들로 20일 만에 자신들의 기록을 다시 한번 단축하며 가파른 상승세를 입증했다.