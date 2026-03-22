‘스파이더맨’ 듀플랜티스, 신기록으로 세계실내육상선수권 4연

이미지 확대 듀플랜티스 ‘대회 신기록’으로 4연패 달성 아먼드 듀플랜티스(스웨덴)가 21일(현지 시간) 폴란드 토룬에서 열린 2026 세계실내육상선수권 남자 장대높이뛰기 결선에서 6m21를 뛰어넘어 대회 신기록으로 대회 4연패를 차지한 뒤 포즈를 취하고 있다. 6m31의 세계기록을 보유한 듀플랜티스는 이번 대회에서 본인의 16번째 세계기록 경신에는 도전하지 않았다. 2026.03.22. 토룬 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 듀플랜티스 ‘대회 신기록’으로 4연패 달성 아먼드 듀플랜티스(스웨덴)가 21일(현지 시간) 폴란드 토룬에서 열린 2026 세계실내육상선수권 남자 장대높이뛰기 결선에서 6m21를 뛰어넘어 대회 신기록으로 대회 4연패를 차지한 뒤 포즈를 취하고 있다. 6m31의 세계기록을 보유한 듀플랜티스는 이번 대회에서 본인의 16번째 세계기록 경신에는 도전하지 않았다. 2026.03.22. 토룬 AP 뉴시스

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육상 장대높이뛰기 세계기록 보유자 ‘스파이더맨’ 아먼드 듀플랜티스(27·스웨덴)가 대회 신기록을 세우며 세계실내육상선수권대회 4연패를 달성했다.듀플랜티스는 22일(한국시간) 폴란드 토룬 쿠야프스코-포모르스카 아레나에서 열린 2026 세계실내육상경기선수권대회 남자 장대높이뛰기 결선에서 가장 높은 6ｍ25를 넘고 금메달을 목에 걸었다. 남자 선수가 세계실내육상선수권대회 장대높이뛰기 4연패 금자탑을 쌓은 건 그가 처음이다.2022 베오그라드(6ｍ20), 2024 글래스고(6ｍ05), 2025년 난징(6ｍ15)에서 우승한 듀플랜티스는 토룬에서도 가장 높이 날아올랐다. 다만 그는 지난 13일 자신의 애칭 ‘몬도(Mondo)’를 딴 국제대회, 몬도 클래식에서 세웠던 세계기록(6.31ｍ) 경신에는 도전하지 않았다. 몬도는 이탈리아어로 ‘세계(World)’를 의미한다.그는 이날 6.10ｍ와 6.15ｍ를 모두 1차 시기에 뛰었고, 6.25ｍ 역시 한 번에 성공하며 2022년 자신이 세웠던 대회 기록(6.20ｍ)을 갈아치웠다.듀플랜티스는 2020년 2월 이번 대회가 열린 경기장에서 6ｍ17을 넘어 2014년 르노 라빌레니(프랑스)가 작성한 종전 실내 세계기록(6ｍ16)을 6년 만에 경신했고, 이후 15차례나 세계기록을 깨며 장대높이뛰기 역사를 새로 쓰고 있다.이번 대회 은메달은 6.05ｍ를 1차 시기에 넘은 에마누일 카랄리스(그리스)가 차지했고, 커티스 마셜(호주)이 6.00ｍ의 개인 기록으로 동메달을 목에 걸었다. 이 대회에서 세 명의 선수가 6ｍ를 넘은 건 이번이 처음이다.