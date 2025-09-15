‘스파이더맨’ 듀플랜티스 6m30 넘었다…통산 14번째 세계신기록

방금 들어온 뉴스

‘스파이더맨’ 듀플랜티스 6m30 넘었다…통산 14번째 세계신기록

박성국 기자
박성국 기자
입력 2025-09-15 22:49
수정 2025-09-15 23:06
‘스파이더맨’ 아먼드 듀플랜티스(26·스웨덴)가 6m30까지 날아오르며 육상 남자 장대높이뛰기 세계 기록을 또 한 번 갈아치웠다. 자신의 통산 14번째, 올해만 4번째 세계신기록 경신이다.

육상 남자 장대높이뛰기 세계기록 보유자 아먼드 듀플랜티스가 15일 일본 도쿄에서 열린 2025 세계육상선수권대회에서 바를 뛰어 넘고 있다. 도쿄 AP 연합뉴스
육상 남자 장대높이뛰기 세계기록 보유자 아먼드 듀플랜티스가 15일 일본 도쿄에서 열린 2025 세계육상선수권대회에서 바를 뛰어 넘고 있다. 도쿄 AP 연합뉴스


듀플랜티스는 15일 일본 도쿄에서 열린 2025 세계육상선수권대회 남자 장대높이뛰기 결선에서 최종 6m30을 넘었다. 지난달 13일 헝가리 부다페스트에서 열린 그랑프리에서 세운 6m29에서 세계기록을 1㎝ 더 높였다.

이날 6m15를 1차 시기에 홀로 성공해 일찌감치 세계선수권 3연패를 확정지은 듀플랜티스는 곧바로 6m30으로 바를 높여 새로운 기록에 도전했다. 1, 2차 시기에서는 바를 넘어 내려오는 과정에 건드리면서 아쉽게 실패했다. 이에 대기석으로 돌아가 잠시 눈을 감고 명상하며 마음을 가다듬은 듀플랜티스는 다시 장대를 들고 힘차게 도약, 마지막 3차 시기에서 전인미답의 6m30을 넘었다.

듀플랜티스는 2020년 2월 9일 세계육상연맹 인도어 투어미팅(폴란드 토룬)에서 6ｍ17을 넘어 2014년 르노 라빌레니(프랑스)가 세웠던 종전 실내 세계기록(6ｍ16)을 6년 만에 바꿔놨다. 이어 2020년 9월 18일 이탈리아 로마 다이아몬드리그에서는 세르게이 붑카(우크라이나)가 1994년에 세운 종전 기록 6ｍ14를 1㎝ 넘어선 6ｍ15의 실외 세계신기록도 새로 썼다.

듀플랜티스는 올림픽 2연패(2021년 도쿄, 2024년 파리)에 이어 세계선수권 3연패(2022년 유진, 2023년 부다페스트)까지 달성하며 인류의 한계를 또다시 깨트렸다.
박성국 기자
