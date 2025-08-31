“더는 증명할 게 없다”… 펀런 전향 킵초게, 시드니마라톤 2시간8분31초 9위

이미지 확대 31일(한국시간) 호주 시드니마라톤에서 2시간8분31초의 기록으로 완주한 엘리우드 킵초게가 엄지손가락을 들어 보이며 웃고 있다. 시드니 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 31일(한국시간) 호주 시드니마라톤에서 2시간8분31초의 기록으로 완주한 엘리우드 킵초게가 엄지손가락을 들어 보이며 웃고 있다. 시드니 EPA 연합뉴스

이미지 확대 31일(한국시간) 열린 2025 시드니마라톤에서 2시간6분6초만에 결승선을 통과하고 있는 우승자 하일레마리암 키로스. 시드니 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 31일(한국시간) 열린 2025 시드니마라톤에서 2시간6분6초만에 결승선을 통과하고 있는 우승자 하일레마리암 키로스. 시드니 EPA 연합뉴스

이미지 확대 31일(한국시간) 열린 2025 시드니마라톤에서 2시간18분22초만에 결승선을 통과하고 있는 여자부 우승자 시판 하산. 시드니 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 31일(한국시간) 열린 2025 시드니마라톤에서 2시간18분22초만에 결승선을 통과하고 있는 여자부 우승자 시판 하산. 시드니 AP 연합뉴스

기록을 위한 마라톤에서 ‘즐기는 마라톤’으로 전향을 선언한 세계 마라톤의 살아있는 전설 엘리우드 킵초게(41·케냐)가 세계 7대 대회 중 하나인 2025 시드니마라톤에서 2시간8분31초를 기록하며 남자부 9번째로 대회를 마쳤다.킵초게는 31일(한국시간) 오전 호주 시드니 일대에서 펼쳐진 올해 대회에서 선두 그룹에서 달렸으나 33㎞ 지점부터 페이스가 떨어지기 시작했다. 다만 이번 대회는 두 차례 올림픽 마라톤 금메달(2016 리우데자네이루·2020 도쿄)을 목에 걸었고, 마라톤 메이저 대회에서 11차례 정상에 올랐던 그가 기록 욕심을 내려놓고 즐기기 위해 출전한 첫 대회였다.그는 최근 올림픽닷컴과 가진 인터뷰에서 “저는 세상에 더 이상 증명할 것이 없다”라면서 “이제는 마라톤을 넘어서 여러 종목의 선수들에게도 멘토 역할을 할 수 있는 엄청난 기회라고 생각한다”고 말했다.올해 ‘7대 메이저 대회’로 승격된 시드니 마라톤 남자부에서는 에티오피아의 하일레마리암 키로스가 2시간6분6초 ‘코스 신기록’을 작성하며 시상대 최정상에 섰다.여자부에서는 육상 장거리의 ‘신인류’ 시판 하산(32·네덜란드)이 2시간18분22초 코스 신기록으로 우승을 차지했다. 하산은 지난해 파리 올림픽에서 여자 5000m와 1만m 동메달에 이어 마라톤에서는 2시간22분55초 올림픽 기록을 새로 쓰며 금메달을 차지한 바 있다.