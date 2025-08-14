나는야 하늘을 나는 인간 새

방금 들어온 뉴스

나는야 하늘을 나는 인간 새

입력 2025-08-14 00:06
수정 2025-08-14 00:06
‘장대높이뛰기’ 듀플랜티스
2주 만에 또 세계신기록

나는야 하늘을 나는 인간 새
나는야 하늘을 나는 인간 새 남자 육상 장대높이뛰기의 역사를 써 내려가고 있는 ‘스파이더맨’ 아먼드 듀플랜티스(26·스웨덴)가 13일(한국시간) 헝가리 부다페스트에서 열린 ‘헝가리 그랑프리 육상대회’에서 종전 자신이 보유한 세계 기록보다 1㎝ 높은 6m29를 뛰어넘으며 개인 통산 13번째 세계 기록을 작성했다. ﻿
남자 육상 장대높이뛰기의 역사를 써 내려가고 있는 ‘스파이더맨’ 아먼드 듀플랜티스(26·스웨덴)가 13일(한국시간) 헝가리 부다페스트에서 열린 ‘헝가리 그랑프리 육상대회’에서 종전 자신이 보유한 세계 기록보다 1㎝ 높은 6m29를 뛰어넘으며 개인 통산 13번째 세계 기록을 작성했다. ﻿

2025-08-14 26면
위로