한국 양궁 은메달 확보, 안산 vs 강채영 준결승 성사…둘 다 8강서 6발 연속 10점

이미지 확대 한국 양궁 국가대표 안산이 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인전 16강에서 승리한 뒤 주먹을 불끈 쥐고 있다. 광주 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국 양궁 국가대표 안산이 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인전 16강에서 승리한 뒤 주먹을 불끈 쥐고 있다. 광주 연합뉴스

이미지 확대 한국 양궁 국가대표 강채영이 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인전 16강에서 활시위를 당기고 있다. 광주 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국 양궁 국가대표 강채영이 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인전 16강에서 활시위를 당기고 있다. 광주 연합뉴스

이미지 확대 한국 양궁 국가대표 임시현이 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인전 16강에서 화살을 쏘고 있다. 광주 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국 양궁 국가대표 임시현이 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인전 16강에서 화살을 쏘고 있다. 광주 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주에 빗방울이 추적추적 떨어지는 가운데 ‘세계 최강’ 한국 양궁이 여자 개인전 은메달을 확보했다. 나란히 6발 연속 10점을 쏜 안산(광주은행), 강채영(현대모비스)이 쾌조의 컨디션으로 4강에서 맞붙는다. 다만 2024 파리올림픽 3관왕 임시현(한국체대)은 이변의 희생양이 됐다.안산은 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인전 8강에서 리 지아만(중국)을 세트 점수 6-2(27-29 28-27 30-26 30-29)로 제압했다. 세계랭킹 17위 안산은 첫 세트를 내주고도 3, 4세트 6발을 모두 10점에 꽂으며 5위 리 지아만(중국)을 물리쳤다.9위 강채영도 4위 알레한드라 발렌시아(멕시코)를 상대로 8강 첫발부터 화살 연속 6개를 10점에 맞히면서 6-0(30-29 30-29 27-22) 승리했다.2020 도쿄올림픽 여자 단체전 금메달, 이번 대회 단체전 동메달을 합작한 두 선수는 이어지는 4강에서 결승 진출권을 두고 맞붙는다. 도쿄 3관왕 안산은 이번 혼성 단체전에선 김우진(청주시청)과 함께 은메달을 따내기도 했다.세계 1위 임시현은 30위 디아난다 코이루니사(인도네시아)를 맞아 4-6(27-28 30-25 27-28 28-26 28-29)으로 패했다. 경기 초반 영점이 흔들려 1세트를 내준 임시현은 2세트 만점으로 만회했다. 하지만 접전을 이어가다가 5세트에 최종 판독 결과 상대 화살 1개가 9점이 아닌 10점으로 인정돼 아쉬움을 삼켰다. 코이루니사는 16강에서 2위 캐시 코폴드(미국)을 꺾은 데 이어 1위 임시현까지 제압했다.이로써 임시현은 이번 대회를 여자 단체전 동메달로 마무리하게 됐다.