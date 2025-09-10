“부담감에 응급실도”…‘최강’ 자존심 세운 양궁 남자팀, 광주 세계대회서 한국 첫 금메달

이미지 확대 김제덕, 김우진, 이우석으로 구성된 한국 양궁 남자 단체팀이 10일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 남자 단체전 결승에서 미국을 꺾은 뒤 금메달을 목에 걸고 있다. 광주 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김제덕, 김우진, 이우석으로 구성된 한국 양궁 남자 단체팀이 10일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 남자 단체전 결승에서 미국을 꺾은 뒤 금메달을 목에 걸고 있다. 광주 연합뉴스

한국 양궁이 16년 만에 국내에서 펼쳐진 세계선수권대회에서 첫 금메달을 품에 안았다. 2024 파리올림픽 정상에 올랐던 김우진(청주시청), 김제덕(예천군청), 이우석(코오롱)이 남자 단체전 시상대 가장 높은 곳에 섰다.김우진, 김제덕, 이우석은 10일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 남자 단체전 결승에서 미국의 트렌턴 코울스, 크리스천 스토더드, 브래디 엘리슨에게 세트 점수 6-0(56-55 57-55 59-56)으로 완승했다. 한국은 이 종목 대회 3연패를 달성했는데 직전인 2023년 베를린 대회에서도 세 선수가 금메달을 합작했다.한국은 첫 주자 이우석이 9점을 쏜 뒤 김제덕이 10점, 김우진이 9점을 맞췄다. 미국도 엘리슨이 최고점을 쏘며 반격했다. 한국은 김제덕, 김우진이 10점으로 이우석의 8점을 만회하며 첫 세트를 가져왔다. 엘리슨은 2세트에도 화살을 10점에 명중시켰다. 하지만 이우석, 김제덕, 김우진이 나란히 한 발씩 10점에 꽂으며 상대 기세를 꺾었다. 미국은 3세트엔 10점을 2발 맞췄지만 한국이 5발을 정중앙에 몰아넣으면서 승기를 가져왔다.개인 통산 10번째 대회 금메달을 따낸 김우진은 “중점적으로 준비했던 단체전에서 우승해 기쁘다”면서 “개인전 (32강 탈락) 결과는 아쉽지만 스포츠의 묘미다. 정상을 지키기 위해 더 노력할 것”이라고 말했다. 이어 “최근 올림픽 등 성적이 좋아서 팬들의 기대치가 높아졌다. 동생들이 부담을 느끼길래 앞으로 나아갈 무대가 많으니 우리가 당장 할 수 있는 것에 집중하자고 했다”고 전했다.이우석은 “경기 중간에 ‘파이팅’을 외치다가 장비가 손에서 빠져 김제덕 선수와 순서를 바꿨다. 혼란 속에서도 이겨 다행”이라면서 “한국에서 치르는 대회라 부담이 커서 응급실을 다녀오기도 했다. 동료들의 칭찬으로 이겨냈다”고 털어놨다.김제덕과 이우석은 11일 16강부터 남자 개인전을 치른다. 김제덕은 “3번째 세계선수권대회인데 지난 두 번은 아쉬웠다”며 “이번에도 최선을 다하는데 욕심을 내기보다 제 기량에 집중하겠다”고 다짐했다.