“우승 인터뷰는 이렇게 해라”…최시원이 공유한 손흥민 8년 전 영상 뭐길래

세줄 요약 최시원이 2026 아시안게임 금메달 뒤 병역 관련 발언으로 논란이 된 한국 축구 대표팀을 향해, 손흥민의 2018 우승 인터뷰 영상을 공유하며 일침을 놓았다. 손흥민은 당시 국민과 태극기에 대한 감사와 책임감을 강조했고, 최시원은 이를 두고 우승 인터뷰의 모범이라고 했다. 최시원, 손흥민 2018 우승 인터뷰 공유

병역 논란 속 대표팀 태도에 일침

선수들 경솔 발언·행동 뒤늦은 사과

이미지 확대 그룹 슈퍼주니어 멤버이자 배우 최시원, 축구선수 손흥민. 최시원 인스타그램 ,연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 그룹 슈퍼주니어 멤버이자 배우 최시원, 축구선수 손흥민. 최시원 인스타그램 ,연합뉴스

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사진은 아시안게임 4연패 이룬 남자 축구 대표팀

3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 승리 후 금메달을 획득한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 축구 대표팀

사진은 아시안게임 4연패 이룬 남자 축구 대표팀

3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 승리 후 금메달을 획득한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 금메달리스트 최우진이 SNS에 한 발을 절뚝거리며 걷다가 운동화 벗어들고 그 안에 매달아 숨겨 둔 금메달이 나오는 장면을 연출했다. 최우진 SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 금메달리스트 최우진이 SNS에 한 발을 절뚝거리며 걷다가 운동화 벗어들고 그 안에 매달아 숨겨 둔 금메달이 나오는 장면을 연출했다. 최우진 SNS 캡처

이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 결승전에서 일본을 누르고 금메달을 딴 대한민국 축구 국가대표팀의 박승수 선수가 경기 후 라커룸에서 전역모를 쓴 사진을 인스타그램에 올려 논란이 됐다. 닫기 이미지 확대 보기 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 결승전에서 일본을 누르고 금메달을 딴 대한민국 축구 국가대표팀의 박승수 선수가 경기 후 라커룸에서 전역모를 쓴 사진을 인스타그램에 올려 논란이 됐다.

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2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 경기에서 금메달을 딴 한국 축구 대표팀 선수들의 병역 관련 발언을 두고 논란이 거센 가운데 그룹 슈퍼주니어 멤버이자 배우 최시원(40)이 축구선수 손흥민(34, LAFC)의 과거 우승 인터뷰를 공유하며 일침을 가했다.최시원은 5일 자신의 소셜미디어(SNS)에 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 당시 손흥민의 인터뷰 영상을 공유했다. 이 인터뷰는 아시안게임 금메달 획득 이후 진행된 것이다.영상 속 손흥민은 “대한민국 사람으로서 대한민국 경기에 나가는 걸 상당히 영광스럽게 생각하고 국민들에게 항상 감사하다는 마음”이라면서 “태극기만 보면 아직도 가슴이 뭉클하고 애국가만 나와도 눈물이 날 거 같다. 저한테 태극기는 무엇과도 바꿀 수 없는 것”이라고 진중한 태도를 보였다.당시 손흥민은 금메달을 통해 병역 문제를 해결하게 된 것을 두고 “많은 국민들이 각자의 일처럼 걱정해주시고 응원해주셨다. 국민들 덕분에 금메달을 땄다. 지금 내가 걸고 있지만 내 것이 아닌 국민들의 금메달”이라며 공을 돌리기도 했다.최시원은 이 영상을 공유하며 ‘우승 인터뷰는 이렇게 하는 겁니다’라는 메시지를 덧붙였다.한국 남자 축구 대표팀은 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 결승에서 일본을 1대 0으로 꺾은 뒤 금메달을 획득했다.그러나 경기가 끝난 뒤 선수들이 군 면제 관련 경솔한 언행과 세리머니를 선보여 역풍을 맞았다. 양민혁 선수는 언론과의 인터뷰에서 “메달이나 트로피는 중요하지 않고, 군 면제 하나만을 보고 경기를 했던 것 같다”고 말했고, 주장인 이기혁 선수도 “9일 뒤 입대였는데, 군대 안 간다”고 말했다. 대회에서 16분만 뛴 박승수 선수는 라커룸에서 전역모를 쓰고 사진을 찍어 SNS에 인증했다. 최우진 선수는 절뚝이는 금메달 세리머니를 선보여 ‘지뢰 세리머니’ 논란이 일기도 했다.현행법상 아시안게임에서 금메달을 획득한 선수는 3주간의 기초군사훈련을 받고, 34개월 동안 자신의 특기 분야를 유지하며 544시간의 봉사 활동도 해야 한다. 다만 국가의 복무 점검 절차가 요식행위에 불과하다는 지적이 나오면서 사실상 ‘군 면제’로 통한다.논란이 커지자 양민혁, 이기혁, 박승수, 최우진은 모두 경솔했던 발언과 행동에 사과했다. 이기혁은 “선수단 대표 주장으로서 말의 무게를 생각해 말 한마디 한마디에 책임을 가지고 얘기를 해야 했는데 그러지 못했다”며 “순간의 행복, 도파민, 흥분감에 의해 병역 혜택을 받았다는 것에 포커스를 맞춘 저의 발언들과 행동들로 인해 국방의 의무를 다하고 계신 팬분들한테 너무 죄송하다”고 했다.양민혁은 “병역 혜택 역시 제가 더 좋은 결과를 만들어내기 위해 가졌던 여러 동기 중 하나였다는 뜻이 잘못 전달됐다”면서 “병역의 의무를 다하고 계신 분들과 앞으로 그 의무를 수행해야 하는 모든 분의 노고를 결코 가볍게 생각하거나 조롱하려는 마음은 없었다”고 고개를 숙였다.박승수는 “경기가 끝난 직후 현장에서 팬분께서 주신 모자를 받아 쓰게 됐고, 벅찬 마음이 너무 커 순간 모자의 의미에 대해 깊이 생각하지 못한 채 사진을 찍어 올렸다”며 사과했다.최우진은 “국군 장병과 관련된 사건을 연상시키거나, 비하 또는 희화화하려는 의도로 촬영한 것이 절대 아니다”라며 “프로축구선수로서 경기장 안팎에서 더욱 책임감 있는 모습을 보여드릴 수 있도록 매사에 신중하게 생각하고 행동하겠다”고 전했다.