아시안게임 대한민국 MVP에 펜싱 2관왕 오상욱…“대역전극 감동”

세줄 요약 펜싱 남자 사브르 2관왕 오상욱이 2026 아이치·나고야 아시안게임 한국 선수단 MVP로 선정됐다. 개인전과 단체전 우승, 특히 일본과의 단체전 결승 45-44 역전승이 결정적이었다. 허리 통증을 견디며 한국 펜싱의 연패 기록도 이끌었다. 오상욱, 아시안게임 한국 선수단 MVP 선정

개인전·단체전 2관왕, 일본전 역전승 주도

허리 통증 속 투혼, 한국 펜싱 연패 견인

이미지 확대 펜싱 퍼포먼스하는 오상욱 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 남자 사브르 단체 시상식에서 금메달을 차지한 한국 오상욱이 관중석을 향해 펜싱 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.9.26 도코나메 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 펜싱 퍼포먼스하는 오상욱 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 남자 사브르 단체 시상식에서 금메달을 차지한 한국 오상욱이 관중석을 향해 펜싱 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.9.26 도코나메 연합뉴스

이미지 확대 태극기와 함께 기념촬영 하는 남자 펜싱 사브르 26일(현지시간) 일본 아이치현 도코나메시 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 사브르 남자 단체 결승전 시상식에서 금메달을 차지한 대한민국 선수들이 기념촬영 하고 있다. 2026.09.26. 도코나메 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 태극기와 함께 기념촬영 하는 남자 펜싱 사브르 26일(현지시간) 일본 아이치현 도코나메시 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 사브르 남자 단체 결승전 시상식에서 금메달을 차지한 대한민국 선수들이 기념촬영 하고 있다. 2026.09.26. 도코나메 뉴시스

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2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 펜싱 2관왕 오상욱(30·대전광역시청)이 한국 선수단 최우수선수(MVP)로 뽑혔다.오상욱은 4일 발표한 현지 취재단 MVP 투표 결과 쟁쟁한 경쟁자들을 제치고 최고의 영예를 안았다. 대한체육회로부터는 상금 3000만원을 받는다.김택수 국가대표선수촌장은 이날 일본 나고야 코리아 하우스에서 열린 기자회견에서 “오상욱은 개인전과 단체전에서 우승했고, 특히 단체전 결승에서 극적인 역전승을 이끌었다”고 소개했다.오상욱은 추간판탈출증(디스크)에 따른 고질적인 허리 통증을 견디며 한국 선수단을 이끌었다. 그는 지난달 23일 남자 사브르 개인전 결승에서 선천펑(중국)을 15-13으로 제압하며 우승을 차지해 대회 2연패를 달성했다.이어 26일에는 박상원(대전광역시청), 도경동(대구광역시청), 황희근(국군체육부대)과 함께 남자 사브르 단체전에 출전해 결승에서 일본을 상대로 45-44 대역전극을 펼쳤다. 오상욱은 결승전 마지막 9라운드 41-44에서 4득점을 연이어 몰아치며 일본으로 넘어가는 듯했던 금메달을 한국으로 가져왔다.오상욱은 2회 연속 2관왕에 올랐고, 한국 펜싱 남자 사브르는 오상욱의 활약을 앞세워 아시안게임 개인전 5연패, 단체전 4연패에 성공했다.이번 대회를 통해 아시안게임 통산 5번째 금메달을 목에 건 오상욱은 한국 선수 최다 금메달 기록을 보유한 사브르 선배 구본길(6개)을 한개 차이로 추격했다.대한체육회는 별도 심사를 통해 투혼상, 기량발전상, 지도자 리더상(이상 상금 각 1000만원) 수상자도 발표했다.투혼상은 테크볼 금메달리스트 이준석, 기량발전상은 카누 2관왕 조광희·김효빈, 지도자 리더상은 3대3 남자 농구 배길태 감독이 받았다.아울러 배드민턴 박주봉 총감독과 육상 남자 마라톤 박민호, 스케이트보드 남자 스트리트 우승자 강준이, 요트 금메달리스트 하지민, 양궁 컴파운드 남자 개인전 금메달리스트 김종호는 특별상 수상자로 선정됐다.