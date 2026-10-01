이민성호 ‘결승 한일전’ 피날레 축포 쏜다

남자 축구 3일 4연패 정조준

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세줄 요약 이민성호가 일본과 아시안게임 남자 축구 결승에서 맞붙는다. 한국은 농구·야구·핸드볼에 이어 구기종목 한일전 금메달 흐름을 잇고, 일본보다 체력 우위도 기대한다. 다만 양현준과 이기혁의 부상 변수는 남아 있다. 이민성호, 일본과 결승 한일전 맞대결

구기종목 금메달 흐름 잇는 축구대표팀

일본 체력 부담, 한국은 4연패 도전

2026-10-02 B6면

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이민성호가 아시안게임 남자 축구 사상 첫 4회 연속 우승과 더불어 이번 대회 구기종목 ‘결승 한일전’ 시리즈의 화려한 피날레에 나선다.이민성 감독이 이끄는 23세 이하(U-23) 축구 대표팀은 2026 아이치·나고야 아시안게임 폐회에 하루 앞선 3일 오후 7시 30분 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 홈 팀 일본과 금메달을 다툰다. 앞서 한국 남자와 여자 농구가 각각 일본을 꺾고 금메달을 목에 걸었고, 야구와 여자 핸드볼도 결승에서 일본을 물리치면서 축구 대표팀도 ‘금빛 기운’을 이어간다는 각오다.한국과 일본은 2018 자카르타·팔렘방 대회를 시작으로 3회 연속 아시안게임 정상을 가리게 됐다. 앞선 두 대회 모두 한국이 시상대 가장 높은 곳에 섰다.이번 대회는 애초 이 감독의 전술에 대한 우려가 컸으나 선수들은 경기를 거듭할수록 더 탄탄한 공격·수비 조직력을 선보이며 4연패 기대감을 높였다. 특히 한국은 전날 중국과의 준결승에서 전반 선제 실점하며 다소 고전했으나, 이 감독이 전방에 선발 배치한 이영준(23·그라스호퍼), 배준호(23·스토크시티), 엄지성(24·스완지시티) 해외파 3인방이 모두 공격포인트를 올리며 승리를 이끄는 등 위협적인 모습을 보였다.체력 조건도 한국이 유리한 편이다. 한국은 일본에 앞서 경기를 시작해 정규 90분을 뛰고 결승에 오른 반면, 우즈베키스탄과 밤 경기를 치른 일본은 120분 연장 혈투에도 승부를 내지 못하고 10번째 키커까지 나서는 피 말리는 승부차기(9-8) 끝에 극적으로 결승에 올라 피로 누적이 과중한 상황이다.다만 이 감독이 우승을 위해 엄지성과 함께 와일드카드로 발탁한 양현준(24·셀틱)과 이기혁(26·강원)의 부상은 불안 요소다. 양현준은 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 이상 증상, 이기혁은 발 부위 염증으로 준결승전에 뛰지 못했다.이 감독은 준결승전 직후 두 선수의 상태에 대해 “결승전에 맞춰 100%로 회복하는 것은 쉽지 않을 것 같다”며 “완전체를 가동할 수 있다면 더할 나위 없이 좋겠지만, 기본 원칙은 선수 보호”라고 강조했다.