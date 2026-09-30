금의환향 안세영 “일본서 애국가 들어 행복”

세줄 요약 안세영이 일본에서 애국가를 들겠다는 약속을 지키며 아시안게임 여자 단식 사상 첫 2연패를 이뤘다. 결승에서 야마구치를 2-0으로 꺾고 5경기 무실게임의 퍼펙트 우승을 달성했다. 그는 벅찬 소감과 함께 다음 월드투어 준비에 나선다고 했다. 일본에서 애국가 들으며 2연패 달성

결승서 야마구치 2-0 제압, 퍼펙트 우승

약속 지킨 안세영, 다음 대회 준비

이미지 확대 밝은 표정의 배드민턴 ‘세계 최강’ 안세영 아시안게임 배드민턴 여자 단식 사상 첫 2연패를 달성한 배드민턴 ‘세계 최강’ 안세영이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 팬으로부터 받은 선물을 들고 기념 촬영을 하고 있다. 2026.9.30 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 밝은 표정의 배드민턴 ‘세계 최강’ 안세영 아시안게임 배드민턴 여자 단식 사상 첫 2연패를 달성한 배드민턴 ‘세계 최강’ 안세영이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 팬으로부터 받은 선물을 들고 기념 촬영을 하고 있다. 2026.9.30 연합뉴스

이미지 확대 아시안게임 배드민턴 여자 단식 사상 첫 2연패를 달성한 배드민턴 ‘세계 최강’ 안세영이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 인터뷰하고 있다. 2026.9.30 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 아시안게임 배드민턴 여자 단식 사상 첫 2연패를 달성한 배드민턴 ‘세계 최강’ 안세영이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 인터뷰하고 있다. 2026.9.30 연합뉴스

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“이번 아시안게임도 일본에서 애국가를 들을 수 있어서 너무 행복했습니다.”배드민턴 여자 단식 사상 처음으로 아시안게임 2연패라는 새 역사를 쓴 안세영(삼성생명)이 벅차올랐던 환희의 순간을 생생하게 전했다.안세영은 30일 인천국제공항을 통해 귀국한 뒤 취재진과 만나 “2연패를 했다는 생각에 벅차올랐던 것 같다”라면서 “당연히 너무 뿌듯했다. 내 말을 책임지고 지킬 수 있어서 너무나도 좋았다”고 우승 소감을 밝혔다.전날 안세영은 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본의 야마구치 아카네를 2-0(21-17 21-9)으로 제압하고 금메달을 목에 걸었다. 2023년 열린 2022 항저우 대회에서 여자 단식과 여자 단체전 정상에 올랐던 안세영은 이번 우승으로 아시안게임 배드민턴 여자 단식 사상 첫 2연패를 달성했다.앞서 안세영은 이번 대회 개회 전 국내에서 진행한 미디어데이 행사에서 “일본에서 애국가를 들을 수 있도록 하겠다”고 다짐했고, 자신의 말을 그대로 지켰다.우승 확정 직후와 시상대에서 안세영은 포효하며 기쁨을 만끽했다. 그는 우승 세리머니에 대해 “미리 준비하진 않았다. 세리머니할 생각을 하면 조급해지기 때문에 말로 표현할 수 없을 만큼 좋아서 자연스럽게 나왔던 것 같다”고 밝혔다.32강전부터 결승까지 5경기에서 단 한 게임도 내주지 않고 ‘퍼펙트 우승’을 일군 안세영은 “내가 하고 싶은 경기를 후회 없이 하고 나온 것 같아 굉장히 만족하고 있다”며 웃었다.안세영은 전성기에 대한 질문에는 “잘 못 느끼겠다. 그냥 하루하루 최선을 다해서 좋은 결과를 가져오는 것과 배드민턴 자체가 너무 좋다. 전성기라고 하기에는 앞으로 할 일이 많이 남았다. 많이 부족한 것 같다”고 얘기했다.안세영은 짧은 휴식 뒤 다음 달 13일부터 18일까지 열릴 덴마크오픈과 20일부터 25일까지 예정된 프랑스오픈(이상 슈퍼750) 등 월드투어 대회에 집중할 예정이다.