안세영 새 역사, 여자 복식은 24년 만의 금메달

세줄 요약 안세영이 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 단식 결승에서 야마구치를 2-0으로 꺾고 대회 2연패를 달성했다. 여자 복식에서는 이소희-백하나가 중국 조를 2-1로 제압하며 24년 만의 금메달을 한국에 안겼다. 안세영, 아시안게임 여자 단식 2연패 달성

결승 한일전 완승, 퍼펙트 우승 기록

이소희-백하나, 24년 만의 여자 복식 금메달

이미지 확대 환호하는 안세영 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승 대한민국 안세영과 일본 야마구치 아카네의 경기. 승리를 거두며 2022 항저우 대회에 이어 2회 연속 여자 단식 정상을 지켜낸 안세영이 환호하고 있다. 2026.9.29 이치노미야 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 환호하는 안세영 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승 대한민국 안세영과 일본 야마구치 아카네의 경기. 승리를 거두며 2022 항저우 대회에 이어 2회 연속 여자 단식 정상을 지켜낸 안세영이 환호하고 있다. 2026.9.29 이치노미야 연합뉴스

이미지 확대 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승 대한민국 안세영과 일본 야마구치 아카네의 경기.

승리를 거두며 2022 항저우 대회에 이어 2회 연속 여자 단식 정상을 지켜낸 안세영이 태극기를 들고 환호하고 있다. 2026.9.29 이치노미야 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승 대한민국 안세영과 일본 야마구치 아카네의 경기.

승리를 거두며 2022 항저우 대회에 이어 2회 연속 여자 단식 정상을 지켜낸 안세영이 태극기를 들고 환호하고 있다. 2026.9.29 이치노미야 연합뉴스

이미지 확대 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 복식에서 금메달을 따낸 이소희와 백하나가 메달을 들어보이고 있다. 2026.9.29 이치노미야 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 복식에서 금메달을 따낸 이소희와 백하나가 메달을 들어보이고 있다. 2026.9.29 이치노미야 연합뉴스

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배드민턴 여자 단식 세계 1위 안세영(삼성생명)이 아시안게임 최초로 2회 연속 우승이라는 새 역사를 섰다. 배드민턴이 1962년 자카르타 대회부터 아시안게임 정식 종목이 된 이래 여자 단식을 2회 연속 제패한 선수는 안세영이 처음이다.안세영은 29일 일본 아이치현 이치노미야 시민체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승에서 일본의 야마구치 아카네(3위)를 2-0(21-17 21-9)으로 가볍게 제압하며 시상대 가장 높은 곳에 올랐다. 안세영은 적진에서 열린 ‘결승 한일전’에서 야마구치를 일방적으로 응원하는 홈 팬들의 응원과도 싸워야 했으나, 종합국제대회 결승이 무색하게 압도적인 기량 차이를 과시하며 49분 만에 승부를 매조졌다.아울러 안세영은 이번 대회 32강전부터 결승까지 단 한 게임도 내주지 않는 ‘퍼펙트 우승’을 달성했고, 야마구치를 상대로는 최근 상대 전적 9연승을 질주했다. 올 시즌 단체전을 포함해 10번째 우승이며, 56승 1패라는 압도적인 성적을 기록하고 있다. 지난 3월 전영오픈 결승에서 왕즈이(2위·중국)에 당한 일격이 올해 유일한 패배다.결승 1게임 초반은 야마구치가 연패 사슬을 끊으려 작심한 듯 페이스를 올리며 강하게 몰아붙였다. 그러나 특유의 ‘질식 수비’에 날카로운 공격력까지 장착한 안세영은 빈틈을 허용하지 않았다. 중반까지는 16-16 접전으로 흘렀지만, 예리한 대각 스매시를 앞세운 안세영 후반에 몰아치며 단숨에 첫 게임을 따냈다.2게임은 안세영이 4연속 득점 후 5연속 실점하며 주춤하는 듯했으나, 야마구치의 추격은 딱 거기까지였다. 야마구치가 체력의 한계를 노출하며 급격히 무너졌고, 안세영이 7연속 득점하며 12-5로 달아나 일찌감치 승부를 갈랐다.안세영에 앞서 여자 복식 결승에서는 세계 2위 이소희-백하나(이상 이천국제공항) 조가 ‘난공불락’ 1위 중국 조를 뛰어넘고 금메달을 목에 걸었다. 2002년 부산 대회 라경민-이경원 조 이후 24년 만의 아시안게임 여자 복식 금메달이다.이소희-백하나는 이날 중국의 류성수-탄닝 조를 2-1(26-28 21-18 21-18)로 꺾고 배드민턴 대표팀에 이번 대회 첫 금메달을 안겼다. 2022 항저우 대회에서 은메달을 획득했던 이들은 두 대회 연속 결승 무대를 밟은 끝에 금메달의 한을 풀었다.류성수-탄닝 조는 이소희-백하나가 올해 5연패를 당했을 정도로 넘기 힘든 상대였다. 그러나 아시안게임 직전 열린 세계선수권대회에서 이들을 꺾고 한국 여자 복식 31년 만의 우승을 일궈내며 이번 대회 전망을 밝혔다.여자 복식 최강 조의 맞대결은 시작부터 피 말리는 접전으로 흘렀다. 두 조 모두 득점과 실점을 촘촘하게 주고받으며 듀스를 거듭했고, 뒷심이 무너진 이소희-백하나 조가 아쉽게 1게임을 내줬다.2게임은 중국이 초반 리드를 잡았으나, 전열을 가다듬은 한국 조가 질식 수비로 따라붙으면서 1-1 균형을 맞췄고, 최종 3게임 후반은 체력이 두 팀의 운명을 갈랐다. 모두 이미 1게임부터 장기전에 체력 소모가 심했지만 박주봉 감독의 강도 높은 체력 훈련을 소화한 한국이 체력적 우위를 점하며 18-18에서 연속 3득점하며 포효했다.결승 직전 중국을 상대로 “100점짜리 플레이를 보여주지 않으면 우승은 어려울 것”이라고 말했던 이소희는 금메달을 확정 지은 뒤 “오늘은 120점짜리 경기를 한 것 같다”며 활짝 웃었다.