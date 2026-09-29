[속보] 이소희·백하나, 배드민턴 여자복식 중국 꺾고 금메달…24년만에 쾌거

이미지 확대 배드민턴 이소희-백하나, 세계 1위 중국 꺾고 여자 복식 금메달 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 복식 결승 대한민국 이소희-백하나와 중국 류성수-탄닝의 경기. 승리를 거두며 금메달을 획득한 이소희와 백하나가 기뻐하고 있다. 2026.9.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 배드민턴 이소희-백하나, 세계 1위 중국 꺾고 여자 복식 금메달 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 복식 결승 대한민국 이소희-백하나와 중국 류성수-탄닝의 경기. 승리를 거두며 금메달을 획득한 이소희와 백하나가 기뻐하고 있다. 2026.9.29 연합뉴스

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배드민턴 여자 복식 세계랭킹 2위 이소희-백하나(인천국제공항) 조가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 세계 1위 중국 조를 격파하고 24년 만에 금메달을 탈환했다.이소희-백하나는 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 대회 배드민턴 여자 복식 결승전에서 세계랭킹 1위 류성수-탄닝(중국) 조를 상대로 2-1(26-28 21-18 21-18) 역전승을 거뒀다.한국 배드민턴이 아시안게임 여자 복식에서 금메달을 딴 것은 2002년 부산 대회 라경민-이경원 조 이후 24년 만이다.