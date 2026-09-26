日 사회인 야구팀에 패배 류지현 “경우의 수는 예상에 없었는데…”

4안타 빈타 허덕이며 무득점으로 져

1번 김도영 침묵에 타선 고민도 깊어

이미지 확대 류지현 야구대표팀 감독이 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기에서 선수들을 격려하고 있다. 2026.9.25 도요하시 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 류지현 야구대표팀 감독이 25일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 일본의 경기에서 선수들을 격려하고 있다. 2026.9.25 도요하시 연합뉴스

세줄 요약 한국 야구대표팀이 아시안게임 슈퍼라운드 첫 경기에서 일본에 0-5로 완패했다. 류지현 감독은 일본 좌완 선발 히구치 신에게 막힌 타선과 병살타 3개를 패인으로 짚었고, 타순 조합과 결승 진출 경우의 수를 다시 고민하게 됐다. 일본에 0-5 완패, 4안타 빈타와 병살타 자멸

류지현, 히구치 신 공략 실패와 타순 고민

중국전 승리와 TQB 계산이 결승 변수로 부상

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2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드에서 일본에 0-5로 완패한 야구대표팀의 류지현 감독이 결과를 두고 진한 아쉬움을 드러냈다.한국은 25일 일본 아이치현 도요하시 시민야구장에서 열린 일본과 슈퍼라운드 첫 경기에서 단 4안타 빈타에 묶인 데 이어 병살타를 3개나 치며 자멸했다. 특히 일본 좌완 선발 히구치 신에게 7이닝 동안 무실점으로 완벽하게 묶인 게 결정적인 패인이 됐다.류 감독은 경기 후 공동취재구역에서 “일본 실업(사회인) 야구 도시대항전 등을 관전하면서 히구치가 일본의 에이스로 던질 선수라고 예상했다”며 “대만팀 전력을 분석했을 때도 일본과 대만 모두 좌완 투수가 주력이라고 봐 준비했는데 생각대로 경기가 풀리지 않았다”고 말했다.KBO리그 홈런 1위 김도영(KIA 타이거즈)을 1번으로 내세웠지만 침묵이 길어지고 있어 타순 조합이 특히 큰 고민이다. 류 감독은 “대만전 때도 5회까지 상대 선발 투수에게 묶여 순조롭게 경기를 풀어가지 못했다”며 “오늘 숙소에 가서 내일을 준비하며 타순 생각을 해보겠다”고 밝혔다. 이날 병살타 2개를 기록한 노시환(한화 이글스)의 타순도 류 감독에게는 머리 아픈 숙제다.류 감독은 “한일전을 준비하면서 (결승 진출) 경우의 수는 전혀 생각해보지 않았다”며 “한일전 승리를 거두고 내일 중국을 물리쳐 결승 진출을 확정하고 결승전을 대비하려고 했는데”라고 말해 안타까움을 드러냈다.전승 우승이 물 건너간 한국은 이제 경우의 수를 따져야 하는 처지다. 한국, 일본, 대만이 슈퍼라운드 성적 2승 1패로 동률을 이루면 동률팀간 규정 산식으로 득점과 실점을 계산해야 한다. TQB(Team Quality Balance)로 불리는 계산식에 따라 (득점/공격이닝)-(실점/수비이닝)을 계산해 결승 진출팀을 가려야 한다.다만 26일 열리는 일본과 대만의 경기 결과와 관계없이 중국을 물리치면 결승에 진출할 확률이 높다. 한국은 3년 전 항저우 대회에서 대만에 패배했지만 결국 우승을 일궈낸 바 있다. 결국 일단은 중국을 꺾고 결승에서 일본을 다시 만난다면 복수를 하는 것이 최선이다.