여홍철 딸 여서정도 金 2개…“아빠 소고기 사주세요!”

도마 결선에서 압도적인 격차로 우승

8년 만에 부상 딛고 아시안게임 왕좌

“많은 분들 응원…더 의미 깊다” 미소

이미지 확대 체조 국가대표 여서정이 24일 일본 아이치현 나고야 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 도마 결선에서 우승한 뒤 시상식에서 금메달을 목에 걸고 손을 흔들고 있다. 2026.9.24 나고야 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 체조 국가대표 여서정이 24일 일본 아이치현 나고야 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 도마 결선에서 우승한 뒤 시상식에서 금메달을 목에 걸고 손을 흔들고 있다. 2026.9.24 나고야 뉴스1

이미지 확대 체조 국가대표 여서정이 24일 일본 아이치현 나고야 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 기계체조 여자 도마 결승에서 기구를 잡고 도약하고 있다. 2026.9.24 나고야 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 체조 국가대표 여서정이 24일 일본 아이치현 나고야 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 기계체조 여자 도마 결승에서 기구를 잡고 도약하고 있다. 2026.9.24 나고야 연합뉴스

세줄 요약 여서정이 2026 아이치·나고야아시안게임 도마 결선에서 평균 14.483점으로 우승해 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 한국은 대회 10번째 금메달을 수확했고, 여서정은 부상과 재활을 이겨낸 뒤 아버지 여홍철과 나란히 금메달 2개를 쌓았다. 여서정, 도마 결선 평균 14.483점 우승

8년 만의 아시안게임 금메달 탈환

아버지 여홍철과 금메달 2개 동반 기록

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여서정(24·제천시청)이 8년 만에 아시안게임 정상 자리를 탈환하며 한국에 10번째 금메달을 안겼다.여서정은 24일 일본 아이치현 나고야 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 도마 결선에서 1, 2차 시기 평균 14.483점을 받아 8명의 선수 중 당당히 1위를 차지했다. 라이벌이자 여서정이 불참한 2022 항저우아시안게임 금메달리스트인 안창옥(13.666점)을 넉넉히 제치고 따낸 금메달이다. 여서정에 이어 안창옥이 은메달, 중국의 두쓰위(13.450점)가 동메달을 획득했다.이날 오전 카누 대표팀이 9번째 금메달을 따낸 데 이어 여서정이 금메달을 추가하면서 한국은 대회 6일 차에 10번째 금메달을 따냈다. 한국 체조 대표팀의 첫 메달이기도 하다.여서정은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이래 8년 만에 다시 금메달을 목에 걸었다. 항저우 대회는 2024 파리올림픽 단체전 출전권이 걸린 세계선수권대회에 집중하느라 불참했다. 2020 도쿄올림픽에서 동메달을 따며 한국 여자 기계체조 선수 최초의 메달리스트가 된 여서정은 파리올림픽에서 부상으로 노메달에 그쳤던 아쉬움도 씻어냈다. 기나긴 부상과 재활을 이겨내고 딴 금메달이라 의미가 더 크다.또한 아버지 여홍철 대한체조협회 전무이사와 함께 아시안게임 금메달을 2개 수집했다. 여 이사는 1994년 히로시마 대회, 1998년 방콕 대회에서 2연패를 달성한 바 있다.여서정은 도마를 짚은 뒤 뽐낸 높은 비약과 공중 연기, 착지까지 경쟁자들을 압도하며 유일하게 14점이 넘는 점수를 기록했다. 1차 시기에서 난도 5.4점짜리 기술을 펼쳐 실시점수 9.066점을 받아내며 총점 14.466점을 얻었다. 아버지가 창시한 기술인 ‘여2’(힘차게 달려와 양손으로 도마를 짚은 뒤 공중으로 몸을 띄워 두 바퀴 반을 비틀어 내리며 900도 회전)를 선보여 점수를 얻어냈다. 2차 시기에서는 5.0점짜리 기술로 낮추고도 실시점수 9.100점을 보태 14.100점을 기록했다.여서정은 “8년 만에 금메달을 따게 됐는데 열심히 준비한 만큼 너무 행복하고 감격스럽다”면서 “솔직히 부담이 안 됐다고 하면 거짓말이다. 부담을 많이 한 만큼 긴장도 많이 한 것 같다”고 말했다. 첫 금메달과 이번 금메달은 어떻게 다른지 묻자 “확실히 그냥 와서 했을 때보다 많은 기대를 더 받고 하니까 좀 더 부담이 됐고 잘하고 싶다는 생각이 더 커진 것 같다”면서 “두 번째는 생각도 되게 많이 했고 부상에서 다시 이겨내서 올라온 거니까 많은 분들이 많이 응원해주셨다. 그래서 좀 더 의미가 깊은 금메달인 것 같다”고 설명했다.금메달 라이벌로 평가받은 안창옥은 이날 연기 도중 착지에서 실수하며 아쉬움을 드러냈다. 이에 대해 여서정은 “솔직히 바라지 않았다. 정정당당하게 하고 싶었는데 좀 안타까웠다“면서 “정말 세계적인 선수라고 생각한다”고 칭찬했다.아버지 이야기가 나오자 여서정은 “아버지의 길을 똑같이 걸어가고 있는 게 너무 좋은 것 같다”고 자랑하며 “아빠가 카톡으로 ‘어제도 잘했고 오늘도 잘할 거다. 사랑한다’고 해주셨다”고 전했다. 이어 “아무래도 소고기를 사달라고 해야겠다. 아빠도 중계하면서 계속 마음 졸이면서 봤을 텐데 저를 많이 믿고 응원해주셔서 감사하다고 전하고 싶다”고 웃어 보였다.