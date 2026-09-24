‘0.255초 차’ 한국 카누 金…남자 카약 4인승 500ｍ

세줄 요약 조광희, 김효빈, 장상원, 최민규로 꾸린 한국 카누 스프린트 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 카약 4인승 500ｍ 결승에서 1분 22초 587로 우승했다. 중국을 0.255초 차로 따돌리며 초반 선두를 끝까지 지켰다. 한국 카누 대표팀, 남자 카약 4인승 500ｍ 금메달

결승 기록 1분 22초 587, 중국과 0.255초 차

초반 선두 유지, 후반 추격 막고 우승 확정

이미지 확대 남자 카약 4인승 500ｍ 출전한 한국 대표팀. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 남자 카약 4인승 500ｍ 출전한 한국 대표팀. 로이터 연합뉴스

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한국 카누 스프린트 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 카약 4인승 500ｍ에서 금메달을 획득했다.조광희, 김효빈, 장상원, 최민규로 구성된 한국 대표팀은 24일 일본 아이치현 미요시 미요시호 카누 코스에서 열린 대회 카누 스프린트 남자 카약 4인승 500ｍ 결승에서 1분 22초 587의 기록으로 1위를 차지했다.2위인 중국(1분 22초 842)과는 단 0.255초 차이였다. 3위는 일본(1분 25초 909)이 차지했다.4번 레인에서 출발한 한국은 첫 250ｍ 구간을 40초 44의 기록으로 1위로 주파하며 초반부터 주도권을 잡았다.후반부 250ｍ 구간에서는 5번 레인의 중국이 불과 0.04초 차이로 바짝 뒤쫓았지만, 한국은 끝까지 리드를 지켜내며 가장 먼저 결승선을 통과했다.카누 스프린트는 잔잔한 물결의 경기장에서 정해진 거리를 직선으로 달려 결승선 통과 순서로 순위를 가르는 종목이다.경기 방식에 따라 덮개가 있는 배에 앉아 양날 노를 젓는 ‘카약’과, 배 위에서 한쪽 무릎을 꿇고 외날 노를 젓는 ‘카누’로 나뉜다.