“결선 동료 체력 아끼기 위해”…김우민, 아픈 어깨로 계영 400m 예선 역영

세줄 요약 어깨 부상을 안고 출전한 김우민이 남자 계영 400m 예선에서 첫 영자로 힘을 보탰다. 한국은 3분19초55로 전체 4위를 기록하며 결선에 진출했다. 김우민은 동료들의 체력 부담을 덜기 위해 출전을 강행했고, 한국은 오후 결선에서 메달에 도전한다. 어깨 부상 안고 김우민 예선 출전

한국 계영 400m 3분19초55로 4위

결선 진출, 메달 도전 이어감

이미지 확대 22일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 1500m 자유형 결승. 한국 김우민이 역영하고 있다. 도쿄 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 22일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 1500m 자유형 결승. 한국 김우민이 역영하고 있다. 도쿄 연합뉴스

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어깨 부상을 안고 출전한 김우민(강원도청)을 포함한 남자 계영 400m 대표팀이 아시안게임 결선에 올랐다.김우민-지유찬(대구광역시청)-이호준(제주시청)-김민섭(경북체육회)으로 구성한 한국 수영 남자 대표팀은 24일 일본 도쿄아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 계영 400m 예선 1조에서 3분19초55의 기록으로 터치패드를 찍으며 전체 4위로 결선에 올랐다.한국은 김우민이 첫 영자로 나서 2위로 자신의 구간을 책임졌고, 이어 지유찬이 3위로 내려간 채 세 번째 영자 이호준에게 넘겼다. 이호준은 3위에서 선두로 치고 올라왔고, 마지막 영자 김민섭이 막판 스퍼트를 해 선두를 유지했다.이로써 한국은 오후 6시 18분 같은 장소에서 열리는 결선에서 메달에 도전한다.이번 아시안게임 직전 어깨 부상을 당해 자유형 800m와 200m 등을 기권했던 김우민은 계영 400m를 앞두고는 “정상 컨디션은 아니지만 결선을 치를 동료들의 체력 부담을 덜어주고 싶다”며 출전을 강행했다.김우민은 결선에 나설 4명의 영자에는 제외될 예정이며, 결선 출전 선수는 추후 발표된다.