여서정 돌고, 우상혁 넘고… ‘금빛 한가위’ 들썩인다

팀코리아 추석 연휴 주요 경기

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세줄 요약 추석 연휴인 24~27일, 여서정의 도마 결선과 우상혁의 높이뛰기, 신유빈의 탁구, 야구·축구·핸드볼 등 태극전사들의 금메달 도전이 이어진다. 한국 스포츠 팬들은 연휴 내내 뜨거운 메달 승부를 지켜보게 된다. 여서정 도마 결선, 8년 만의 금메달 탈환 도전

우상혁 높이뛰기·신유빈 탁구, 연휴 대미 장식

야구 5연패·축구 8강·핸드볼 한일전 빅매치

2026-09-24 B6면

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추석 연휴에도 태극전사들의 금빛 질주는 멈추지 않는다. 2026 아이치·나고야 아시안게임은 24일부터 27일까지 이어지는 연휴에 한국 스포츠 팬들의 시선을 붙잡을 이벤트를 쏟아낸다. 도마 여서정, 높이뛰기 우상혁 등 각 종목 간판선수들이 차례로 금메달 사냥에 나선다. 한국 야구의 아시안게임 5연패 도전, 남자 축구 8강 베트남전, 여자 핸드볼 한일전도 분위기를 달굴 빅매치다.연휴의 문은 기계체조에서 연다. ‘도마 간판’ 여서정은 24일 오후 5시 55분 여자 도마 결선에서 금메달을 노린다. 여서정은 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 도마 금메달을 시작으로 2020 도쿄 올림픽 동메달, 2023 세계선수권대회 동메달을 수확했다. 2024 파리올림픽 때 입은 오른쪽 어깨 부상을 딛고 올해 아시아선수권 정상에 복귀한 그는 8년 만의 아시안게임 도마 금메달 탈환을 노린다. 아시안게임과 별개로 이날 오후 8시 수원월드컵경기장에서는 한국 축구대표팀의 A매치 에콰도르전이 열린다. ‘모레노호’의 첫 소집으로, 이날 경기를 시작으로 A매치 4연전에 나선다.25일은 메달 기대 종목과 구기 종목의 빅매치가 한꺼번에 몰린다. 펜싱 여자 에페 대표팀은 오후 7시 20분 단체전에서 아시안게임 정상에 재도전한다. 2022 항저우 아시안게임 단체전 금메달과 올해 아시아선수권 단체전 우승을 이어온 대표팀은 단체 세계 랭킹 1위로 이번 대회에 나섰다. 지난 22일 여자 에페 개인전 정상을 차지한 송세라가 팀의 중심을 잡는다. 축구대표팀은 오후 7시 30분 베트남과 남자 축구 8강전을 치른다. 한국은 조별리그 D조 1위, 베트남은 C조 2위로 8강 대진을 확정했다. 야구대표팀은 이날 오후 6시 30분 슈퍼라운드 1차전을 치른다.26일엔 탁구의 신유빈·임종훈이 그 전날 8강·준결승에서 승리하면 혼합복식 결승 무대에 오른다. 이들은 2022 항저우 아시안게임과 2024 파리 올림픽에서 나란히 동메달을 수확했다. 이번에는 한국 탁구 사상 첫 아시안게임 혼합복식 금메달이 목표다. 여자농구 대표팀은 24일 인도네시아와 8강전을 앞뒀다. 25일 중국-몽골전 승자와 준결승에서 맞붙고, 결승 진출 시 26일 오후 7시 20분에 금메달 결정전을 치른다.연휴 마지막 날인 27일에는 저녁 시간대 금메달 승부가 집중된다. 여자 핸드볼 대표팀은 오후 6시 일본과 최종전을 벌인다. 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 한국은 이날 한일전 패배의 설욕과 8년 만의 아시안게임 정상 탈환을 동시에 노린다. 아울러 야구대표팀이 결승에 오르면 오후 6시 30분 사상 첫 아시안게임 5연패를 위한 마지막 승부를 펼친다.대미는 우상혁과 신유빈이 장식할 전망이다. 우상혁은 이날 오후 7시 45분 남자 높이뛰기 결선에 오른다. 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임과 2022 항저우 아시안게임에서 연속으로 은메달을 따냈던 우상혁은 세 번째 아시안게임에서 생애 첫 금메달을 다시 겨냥한다. 직전 두 번의 아시안게임 금메달을 거머쥔 최대 맞수 무타즈 에사 바르심(카타르)과 다시 마주할 가능성이 높다. 신유빈도 여자 탁구 단식 결승 진출 시 오후 8시 30분 다시 한번 메달 승부를 벌인다.