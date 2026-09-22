펠프스보다 양팔 길이 더 긴 김영범… K수영 ‘황금시대’ 열렸다

日 열도 달구는 한국 금빛 물살

이미지 확대 김영범(오른쪽)이 지난 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 50m 개인 자유형 결승에서 우승한 뒤 3위로 터치패드를 찍은 지유찬과 함께 기뻐하고 있다.

도쿄 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김영범(오른쪽)이 지난 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 50m 개인 자유형 결승에서 우승한 뒤 3위로 터치패드를 찍은 지유찬과 함께 기뻐하고 있다.

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이미지 확대 김우민이 지난 21일 같은 장소에서 열린 계영 800m 결승에서 출발신호에 맞춰 몸을 던지고 있다.

도쿄 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김우민이 지난 21일 같은 장소에서 열린 계영 800m 결승에서 출발신호에 맞춰 몸을 던지고 있다.

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이미지 확대 황선우도 김우민과 함께 결승에 출전해 7분06초76을 기록하며 중국과 일본에 이어 동메달을 합작했다.

도쿄 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 황선우도 김우민과 함께 결승에 출전해 7분06초76을 기록하며 중국과 일본에 이어 동메달을 합작했다.

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세줄 요약 김영범이 아시안게임 남자 자유형 50m에서 대회 신기록으로 우승하며 차세대 단거리 에이스로 부상했다. 키 195㎝, 윙스팬 216㎝의 신체조건도 주목받고, 한국 수영은 황선우·김우민·지유찬과 함께 황금세대를 이어간다. 김영범, 자유형 50m 대회 신기록 우승

키 195㎝·윙스팬 216㎝, 펠프스보다 긴 팔

한국 수영 황금세대, 새 에이스 합류

2026-09-23 B6면

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수영 황금세대의 황금물결이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서도 이어지고 있다. 이번에도 김영범(20·강원특별자치도청)이라는 새로운 스타의 등장으로 한국 수영이 한 단계 더 도약하는 분위기다.김영범이 지난 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 아시안게임 수영 남자 자유형 50m 결선에서 21초66의 대회 신기록으로 우승하면서 한국은 차세대 단거리 에이스를 얻게 됐다. 특히 그는 한국 선수들의 약점으로 꼽혔던 신체조건에서도 서양 선수들에 밀리지 않는다는 점에서 더 주목받는다. 올림픽 금메달 23개를 목에 건 ‘수영황제’ 마이클 펠프스(41·미국)가 키 193㎝, 윙스팬(팔을 벌렸을 때 양 손끝까지 거리) 201㎝인데 김영범은 키 195㎝에 윙스팬 216㎝다.미래가 창창하다는 점도 기대를 키우는 요소다. 김효열(45) 수영 총감독은 “김영범은 아직 완성된 게 아니라 지금 만들어가는 과정이다. 아직 갈 길이 멀다”고 소개했다. 김영범 역시 “꿈이 점점 더 커지고 있다”면서 “아직 못 이룬 목표들도 많다. 목표 다 이룰 때까지 열심히 하겠다”고 말했다.김영범이 더 발전하면 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽에서 한국 수영 사상 최초의 단거리(50m·100m) 입상도 가능하다는 전망도 나온다. 한국은 역대 올림픽에서 박태환(37)이 2008 베이징 올림픽과 2012 런던 올림픽 자유형 400m와 200m에서 금메달 1개, 은메달 3개를 땄고 김우민(25·강원특별자치도청)이 2024 파리 올림픽 자유형 400m 동메달을 땄다. 아직 단거리는 메달이 없다.수영 약체국이었던 한국은 2020 도쿄 올림픽 당시 황선우(23·강원특별자치도청)가 자유형 200m 예선에서 전체 1위에 오르고 100m 예선에서 한국 최초로 47초대(47초97)를 끊으며 가능성을 보여줬다. 2022 항저우 아시안게임에서는 한국 신기록을 무려 14개나 갈아치웠고 김우민이 3관왕을 차지하는 등 전성기를 맞았다. 지유찬(24·대구광역시청) 역시 당시 자유형 50m에서 21초72의 아시안게임 신기록을 경신하는 파란을 일으켰다. 1년 뒤 열린 파리 올림픽에서는 김우민이 박태환 이후 처음으로 입상(동메달)에 성공하며 황금세대의 실력을 증명했다.한국 수영이 이처럼 힘을 발휘할 수 있었던 것은 대한수영연맹의 ‘전략 종목 육성’ 프로젝트 덕분이라고 할 수 있다. 연맹은 도쿄 올림픽 직후 황선우의 주 종목인 자유형 200m를 중심으로 새판짜기에 나섰고 잠재력을 갖춘 선수들을 수영 선진국인 호주로 보냈다. 호주에서 잠영 거리를 늘리는 비법 등을 배운 선수들은 국제무대에서 두각을 나타냈고, 연맹은 전지훈련의 효과를 확인한 뒤 적극적으로 선수들을 지원했다.선수들도 얻는 게 많다 보니 자비 유학까지 간다. 데이터에 기반한 분석이 자리 잡으면서 한국 수영 전체 수준도 높아졌다. 이번 대회에 참가한 한 선수는 “한국에서는 영법을 바꿔야 한다는 얘기부터 들었는데 호주에서는 기존 영법으로도 충분히 할 수 있다는 것을 데이터로 보여주더라”면서 “덕분에 기록이 더 좋아질 수 있었다”고 밝혔다.