남자농구 12년 만의 金 쏘다

한일전 67-57 승… 통산 5번째 金

금메달 4개 종합 3위 경쾌한 첫발

‘감격의 금메달’ 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승전 대한민국과 일본의 경기, 12년 만에 금메달을 획득한 대한민국 이현중이 선수들과 함께 기뻐하고 있다. 2026.9.20 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 ‘감격의 금메달’ 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승전 대한민국과 일본의 경기, 12년 만에 금메달을 획득한 대한민국 이현중이 선수들과 함께 기뻐하고 있다. 2026.9.20 뉴스1

세줄 요약 한국 남자농구 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승에서 일본을 67-57로 제압하고 2014 인천 대회 이후 12년 만에 아시아 정상에 올랐다. 편파 판정과 현지 텃세 속에서도 이현중의 활약과 외곽슛으로 승부를 뒤집었다. 결승 한일전서 일본 67-57 제압, 12년 만의 금메달

훈련 차량 미배정·편파 판정 논란 속 흔들림 없는 승리

이현중 27점 18리바운드, 외곽슛으로 흐름 장악

2026-09-21 1면

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한국 남자 농구 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 처음 열린 ‘결승 한일전’에서 주최국의 텃세와 편파 판정까지 뚫고 천금 같은 금메달을 목에 걸었다. 한국은 대회 개회 이튿날 금메달 4개를 수확하며 경쾌한 첫발을 뗐다.니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 대표팀은 20일 오후 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 일본과의 남자 농구 결승전에서 4쿼터까지 팽팽한 공방을 주고받은 끝에 67-57로 일본을 물리치고 2014 인천 대회 이후 12년 만에 아시아 정상에 올랐다. 아시안게임 통산 5번째 금메달이다.이날 결승전은 경기에 앞서 훈련을 위해 한국 대표팀에 배정됐어야 할 차량이 대표 숙소로 오지 않으면서 묘한 기류가 흐른 가운데 시작됐다. 대표팀은 이날 오전 별도의 체육관에서 슈팅 훈련을 할 계획이었으나, 오전 10시까지 오기로 배정된 차가 아무런 설명도 없이 나타나지 않는 바람에 훈련을 취소해야 했다. 이와 관련, 대한체육회는 “선수단에서 대회 조직위원회와 아시아올림픽평의회(OCA)에 항의 서한을 발송하고, 조직위 고위층 면담을 요청할 계획”이라고 밝혔다.경기장에서는 주심의 판정이 일본에 유리하게 내려지는 일이 잦았다. 한국은 1쿼터 중반까지 일본에 앞서갔으나 주심의 석연찮은 판정이 반복되면서 12-12로 처음 동점을 허용한 데 이어 12-14로 역전을 내주며 1쿼터를 마쳤다. 일본 선수의 수비 과정에서 한국 선수의 손목과 팔을 치는 등 반칙을 가해도 주심의 휘슬은 관대했으나, 한국 선수의 신체 접촉에는 지체 없이 파울을 불었다.안 풀리던 경기를 풀어낸 것은 역시 외곽슛이었다. 한국은 12-19로 뒤지던 2쿼터 초반 최준용의 3점슛으로 15-19, 이우석의 3점슛으로 20-20을 만들며 경기의 균형을 맞췄다. 일본이 속공을 시도해도 한국이 빠르게 백코트하며 수비에 성공하면서 주도권을 내주지 않는 양상이 이어졌다. 전반은 28-28로 끝났다.조별리그 경기와 마찬가지로 3쿼터부터 한국이 조금씩 우위를 가져갔다. 이현중의 슛으로 먼저 30점 고지를 밟은 한국은 변준형과 이현중의 3점슛이 거푸 터지며 근소하게 앞서갔다. 44-42까지 쫓겼지만 문정현의 자유투, 이정현과 이우석의 3점슛 등을 엮어 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 3쿼터에만 한국이 27점을 넣고 일본이 19점에 그쳐 승부가 갈렸다.이번 대회 조별리그부터 한국의 전 경기 승리를 견인해온 이현중은 이날도 27점으로 양 팀 통틀어 가장 많은 득점을 올렸고, 리바운드도 18개를 따내며 제공권까지 장악했다. 누구보다 우승에 대한 부담이 컸던 그는 한국의 금메달이 확정된 직후에서야 뜨거운 눈물을 코트 위로 펑펑 쏟아냈다. 특히 이현중은 1990년 베이징 아시안게임 여자농구 금메달리스트였던 어머니인 성정아 대한민국농구협회 이사와 함께 ‘동일종목 모자 금메달’이라는 진기록의 주인공이 됐다.한국은 이날 금메달 4개와 은메달 3개, 동메달 7개를 획득해 종합 1위 중국(금 11), 2위 일본(금 6)에 이어 종합 3위에 자리했다. 이번 대회에서 처음 아시안게임 정식종목으로 채택된 테크볼에서는 이준석(27)이 초대 챔피언에 올랐고, 수영에서는 김영범(20)과 황선우(23·이상 강원특별자치도청)가 남자 자유형 100m에서 각각 은메달과 동메달을 목에 걸었다. 이주호(31·서귀포시청)는 남자 배영 100m에서 3위에 오르며 아시안게임 3회 연속으로 동메달을 획득했다.아울러 파리 올림픽과 지난해 국제사격연맹(ISSF) 세계선수권대회 우승에 이어 이번 아시안게임까지 ‘그랜드슬램’을 노렸던 사격 여자 10m 공기소총의 반효진(19·대구공공시설관리공단)은 이날 결선에서 230.4점으로 3위로 경기를 마쳤다. 2007년 9월 20일생으로 생일을 맞은 그는 자신에게 동메달을 선물했다.이에 앞서 열린 사이클 여자 도로 독주 경기에서는 신지은(25·금산군청)이 세 번째로 빠른 36분 56초 14의 기록으로 결승선을 통과하며 이번 대회 첫 메달을 한국에 선사했다. 정구는 남녀 대표팀 모두 준결승에서 대만의 벽을 넘지 못하고 동메달을 차지했다. 정구는 3위 결정전 없이 준결승에서 진 두 팀에게 모두 동메달을 준다.