새 효자들이 떴다…메달 휩쓴 근대5종

성승민·남자단체 ‘한국 1·2호 金’

첫 정식종목 테크볼 이준석 우승

이미지 확대 성승민이 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 20일 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 여자 개인 결승전 레이저런 경기에서 결승선을 통과하는 순간 양손 검지를 번쩍 들어 올리며 환호하고 있다. 성승민은 이날 합계 1492점으로 2위인 중국의 장밍위(1460점)를 여유 있게 따돌리고 한국 국가대표 선수단에 이번 대회 첫 금메달을 안겼다. 성승민은 한국 여자 선수 최초의 아시안게임 근대5종 개인전 우승 주인공으로도 이름을 올렸다.

안조 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 성승민이 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 20일 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 여자 개인 결승전 레이저런 경기에서 결승선을 통과하는 순간 양손 검지를 번쩍 들어 올리며 환호하고 있다. 성승민은 이날 합계 1492점으로 2위인 중국의 장밍위(1460점)를 여유 있게 따돌리고 한국 국가대표 선수단에 이번 대회 첫 금메달을 안겼다. 성승민은 한국 여자 선수 최초의 아시안게임 근대5종 개인전 우승 주인공으로도 이름을 올렸다.

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이미지 확대 근대5종 남자 단체 金 이종현(왼쪽부터), 전웅태, 서창완이 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 남자 개인 결승 레이저런 경기에서 역주하고 있다. 이들은 개인전에서 고르게 활약한 덕에 국가별 상위 3명의 개인전 성적 합산으로 메달을 가리는 단체전에서 가장 높은 점수를 기록해 금메달을 목에 걸었다.

안조 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 근대5종 남자 단체 金 이종현(왼쪽부터), 전웅태, 서창완이 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 남자 개인 결승 레이저런 경기에서 역주하고 있다. 이들은 개인전에서 고르게 활약한 덕에 국가별 상위 3명의 개인전 성적 합산으로 메달을 가리는 단체전에서 가장 높은 점수를 기록해 금메달을 목에 걸었다.

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세줄 요약 성승민이 2026 아이치·나고야 아시안게임 근대5종 여자 결승에서 우승해 한국 선수단 첫 금메달을 안겼다. 남자 대표팀도 단체전 정상에 올라 2연패를 달성했고, 신지은과 반효진도 메달을 보탰다. 성승민, 한국 선수단 첫 금메달 획득

남자 근대5종 단체전 우승, 2연패 달성

신지은·반효진도 메달 보태며 선전

2026-09-21 1면

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여자 근대5종의 간판 성승민(23·한국체대)이 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전한 한국 선수단 가운데 첫 번째 애국가의 주인공이 됐다. 남자 근대5종도 단체전에서 금메달을 합작하는 등 근대5종이 이번 대회 초반 대한민국의 효자 종목으로 떠올랐다.성승민은 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 아시안게임 근대5종 여자 결승에서 펜싱, 수영, 장애물 경기, 레이저 런(육상ꎫ사격) 합계 1492점으로 정상에 올랐다. 전날 개회한 이번 대회의 첫 한국 선수단의 금메달이다. 2024 파리 올림픽에서 동메달을 거머쥐며 이 종목 아시아 선수로는 처음으로 올림픽 시상대에 섰던 성승민은 아시안게임에서는 한국 여자 근대5종 최초의 개인전 금메달리스트로 이름을 올렸다.성승민은 각국 출전 선수 중 개인전 상위 3명의 성적을 합산해 순위를 가리는 단체전에서도 김은주(강원도체육회·개인전 1399점 7위), 신수민(LH·개인전 1380점 12위)과 함께 은메달(4271점)도 합작했다.성승민은 개인전 우승 직후 취재진과 만나 “파리 올림픽 때도 최초라는 수식어가 붙었는데, 이번에도 이런 타이틀을 얻어서 정말 행복하다”면서 “한국 선수단 첫 금메달이라는 게 무척 뜻깊다. 앞으로 경기할 우리나라 선수들도 좋은 성적을 냈으면 좋겠다”고 금메달의 기운을 보냈다.인터뷰 끝에 별도의 발언 기회를 구한 성승민은 비인기 종목에도 관심을 가져달라고 부탁했다. 애초 여자 근대5종은 이번 대회 1호 금메달 유력 후보 종목으로 꼽혔지만, 정작 일본에서 성승민이 금메달을 따내는 순간은 국내에서 생방송되지 않았다. 그는 “저희 중계 좀 해주셨으면 좋겠다. 방송해 주세요”라며 아쉬움을 토로했다.근대5종 남자부는 이날 오후 열린 단체전에서 우승하며 한국 선수단의 2번째 금메달리스트가 됐다. 단체전은 각국 출전 선수 가운데 개인전 성적이 좋은 상위 3명의 점수를 합산해 메달의 주인을 가린다. 한국은 전웅태(31·강원도체육회)·서창완(27·전남도청)·이종현(28·대전광역시청)이 고른 활약을 펼치면서 단체전 정상에 올랐다. 2022 항저우 대회 단체전 우승에 이은 2연패다.이번 대회에서 처음 아시안게임 정식종목으로 채택된 테크볼에서는 이준석(27)이 초대 챔피언에 올랐다.파리 올림픽과 지난해 국제사격연맹(ISSF) 세계선수권대회 우승에 이어 이번 아시안게임까지 ‘그랜드슬램’을 노렸던 사격 여자 10m 공기소총의 반효진(19·대구공공시설관리공단)은 이날 결선에서 230.4점을 쏴 3위로 경기를 마쳤다. 2007년 9월 20일생으로 생일을 맞은 그는 자신에게 동메달을 선물했다.이에 앞서 열린 사이클 여자 도로 독주 경기에서는 신지은(25·금산군청)이 세 번째로 빠른 36분 56초 14의 기록으로 결승선을 통과하며 이번 대회 첫 메달을 한국에 선사했다. 신지은 개인에게도 첫 아시안게임 메달이다. 트랙이 주 종목인 신지은은 도로 종목에서 메달을 딴 뒤 “기분이 째진다”라고 기뻐하며 “대회 준비를 시작한 뒤 단 하루도 헛되이 보낸 적이 없었기 때문에 자신 있게 임했다”고 말했다. 이어 “트랙이 제 주 종목인 만큼 더 자신 있게 해서 멋진 경기력을 보여주고 싶다”며 더 높은 곳을 바라봤다.정구는 남녀 대표팀 모두 준결승에서 대만의 벽을 넘지 못하고 동메달을 차지했다. 정구는 3위 결정전 없이 준결승에서 진 두 팀에게 모두 동메달을 준다.이번 대회 전체 1호 금메달은 주최국 일본에서 나왔다. 일본은 이날 아이치현 가마고리 트라이애슬론(철인3종) 경기장에서 열린 트라이애슬론 남자 개인전 결승에서 호조 다쿠미(30)가 가장 빠른 52분 56초의 기록으로 결승선을 통과해 금메달을 품었다.한편 역대 아시안게임에서 사격에서만 금메달 41개를 휩쓴 사격 강국 북한은 반효진이 동메달을 딴 사격 여자 10m 공기소총 개인전과 단체전에서 ‘행정 절차 위반’을 이유로 출전하지 못했다. 북한은 탄약을 사용하는 데 필요한 일본 정부의 사전 승인을 받지 않은 것으로 전해졌다.