김도영 전진배치한 류지현호, 상무와 연습경기서 승부치기 끝에 7-6 승리 거두고 기분 좋게 일본행

세줄 요약 류지현호가 김도영을 1번타자로 전진배치해 상무와 연습경기를 치렀다. 타선은 박준순과 윤동희의 적시타로 힘을 냈고, 승부치기 8회말 연속안타로 4점을 더해 7-6 승리를 거뒀다. 투수진은 김진욱과 최준용이 버텼다. 김도영 1번 배치, 공격 극대화 구상

상무전 승부치기 7-6 승리, 타선 점검

김진욱·최준용 호투, 일본행 앞둔 수확

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(서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀 선수들이 17일 서울 고척스카이돔에서 상무 야구단과의 연습 경기에 앞서 파이팅을 외치고 있다. 2026.9.17

ondol@yna.co.kr

(끝)





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(서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀 선수들이 17일 서울 고척스카이돔에서 상무 야구단과의 연습 경기에 앞서 파이팅을 외치고 있다. 2026.9.17

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(서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀과 상무 야구단의 연습 경기.

7회말 대표팀 타자 김도영이 타격을 준비하고 있다. 2026.9.17

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(서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀과 상무 야구단의 연습 경기.

7회말 대표팀 타자 김도영이 타격을 준비하고 있다. 2026.9.17

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(서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀과 상무 야구단의 연습 경기.

8회말 승부치기 1사 만루 상황에서 대표팀 박준순이 2타점 적시타를 친 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.9.17

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(서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀과 상무 야구단의 연습 경기.

8회말 승부치기 1사 만루 상황에서 대표팀 박준순이 2타점 적시타를 친 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.9.17

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(서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀과 상무 야구단의 연습 경기.

6회초 대표팀 투수 김진욱이 역투하고 있다. 2026.9.17

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(서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀과 상무 야구단의 연습 경기.

6회초 대표팀 투수 김진욱이 역투하고 있다. 2026.9.17

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2026 아이치·나고야 아시안게임에서 야구종목 5연패를 노리는 류지현호가 필승전략을 점검했다.류지현 감독이 꺼내든 필승카드는 김도영이다. 김도영을 1번타순에 세운다. 가장 강한 타자를 가장 많이 활용해 가장 많은 점수를 뽑겠다는 의지다. 김도영은 테이블세터이자 해결사로 대표팀 타선을 이끌게 됐다.류 감독은 17일 국군체육부대(상무)와의 연습경기부터 김도영을 전진배치했다. 류 감독은 “현재 대표팀에서 가장 페이스가 좋은 선수가 한 경기에 다섯 번 타석에 들어서면 공격력을 극대화할 수 있겠다는 계산이다. 그 외에도 경쟁력 있고 경험이 많은 선수들을 앞 타순에 배치해 더 많이 경기에 나서게 하는 게 단기전에서 유리하다고 본다”고 설명했다.김도영은 1번타자 3루수로 선발출장했지만 기대했던 타격쇼는 펼치지 못했다. 그러나 타자들의 전반적인 타격 밸런스는 나쁘지 않았다. 타격감이 뚝 떨어진 가운데 대표팀에 합류한 박준순과 윤동희도 지난 이틀 동안의 특타를 통해 바짝 타격감을 끌어올린 효과를 톡톡히 봤다.박준순은 2회 우중간을 꿰뚫는 3루타를 터뜨린 뒤 박재현의 유격수 방면 내야안타때 홈을 밟아 역전극의 발판을 놓았다. 윤동희는 6회 2사 만루서 2타점짜리 우전 적시타를 기록했다. 대표팀은 승부치기로 진행된 8회말 김주원과 박준순, 김건희의 연속안타로 순식간에 4점을 쓸어담아 짜릿한 7-6 승리를 거두며 기분 좋게 출국을 맞게 됐다.투수들 가운데서는 선발 요원인 김진욱을 뒤로 돌렸다. 류 감독은 “불펜에 좌완 투수가 배찬승 한 명밖에 없다. 그래서 김진욱을 불펜으로 활용한다. 김진욱은 불펜 경험이 많고 현재 좌완 자원 중에서 가장 경쟁력이 있다고 판단했다. 김진욱을 쓰게 된다면 아마 가장 중요한 상황일 것”이라고 밝혔다. 이어 “엔트리가 한정된 만큼 소속팀에서 적용했던 원칙에선 조금 벗어날 수 있다. 불펜 투수들이 2~3이닝씩 던질 수도 있다”고 부연설명했다.류 감독의 우려대로 경기 초반 좌완 오원석과 배찬승이 등판한 1회와 3회 무더기 안타를 내주며 각각 2점과 4점을 허용했지만 6회 등판한 김진욱은 무실점으로 깔끔하게 틀어막았다. 우완투수들이 허용한 안타는 단 1개 뿐이었다. 승부치기 상황을 맡은 최준용도 기대에 걸맞는 피칭을 했다. 무사 1, 2루의 압박감 속에서도 세 타자를 포수 플라이, 1루수 플라이, 삼진으로 연달아 돌려세웠다.류 감독은 경기를 마친 뒤 “초반 실점을 허용했지만 기분 좋은 끝내기 안타로 경기를 마무리하며 좋은 에너지를 받았다. 전반적으로 좋은 흐름이 이어지고 있다”고 평가했다. 좌완 투수들의 실점 장면에 대해서도 “고민이라는 표현은 하고 싶지 않다. 구위로 밀어붙여야 할 상대와 변화구의 완성도로 상대해야 할 팀을 구분해야 할 것 같다. 그런 면에서 좋은 교훈을 얻은 실전이었다”며 긍정적으로 받아들였다.